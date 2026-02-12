Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 28.hafta

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'n 28.haftasında liderliğini sürdürmeye devam eden Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u yenmek ve liderliğini sürdürmek istiyor. Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?