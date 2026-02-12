Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 28.hafta
12.02.2026 12:17
AA
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'n 28.haftasında liderliğini sürdürmeye devam eden Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u yenmek ve liderliğini sürdürmek istiyor. Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbol Avrupa Lig'nin 28. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Telekom Center'da oynanacak mücadele, saat 22.15'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE LİDER DURUMDA
Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda oynadığı 26 karşılaşmada 19 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, serisini sürdürmeyi hedefliyor.
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Yunanistan temsilcisi, ligde oynadığı son mücadelede deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımına 78-62 mağlup oldu.
İLK MAÇI YUNAN EKİBİ KAZANMIŞTI
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı.