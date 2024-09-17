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Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçında skandal pankart! Çılgına dönen Ergin Ataman'dan açıklama

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, hazırlık maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Kıbrıs Rum Kesimi'nde karşı karşıya geldi. Türk antrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos taraftarı Türkiye'ye işgalci göndermesi yapan pankart açtı. Ataman yaptığı açıklamada, "Bir grup taraftar tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim." dedi.

Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçında skandal pankart! Çılgına dönen Ergin Ataman'dan açıklama - 1

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki hazırlık maçında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Maccabi maçı 88-75 kazandı. Mücadelenin son çeyreğinde açılan skandal pankart dikkat çekti.


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Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçında skandal pankart! Çılgına dönen Ergin Ataman'dan açıklama - 2

Panathinaikos taraftarlarının yer aldığı tribünde
Türkiye'ye işgalci göndermesi yapan pankart açıldı.


Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçında skandal pankart! Çılgına dönen Ergin Ataman'dan açıklama - 3

Pankartta, "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazısı dikkat çekti.


Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçında skandal pankart! Çılgına dönen Ergin Ataman'dan açıklama - 4

Pankartı gören Ataman çılgına döndü. Türk antrenör sahanın ortasına kadar girdi. Diskalifiye işaretini hakemden önce çift yumrukla yapan Ataman oyundan atıldı.


Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçında skandal pankart! Çılgına dönen Ergin Ataman'dan açıklama - 5

Ataman, sosyal medya hesabından "Maccabi-Panathinaikos" maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Ataman, "Bir grup taraftar tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim." ifadelerini kullandı.

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