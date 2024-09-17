Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçında skandal pankart! Çılgına dönen Ergin Ataman'dan açıklama

Ataman, sosyal medya hesabından "Maccabi-Panathinaikos" maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.



Ataman, "Bir grup taraftar tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim." ifadelerini kullandı.