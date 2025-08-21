Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor 27 yıl sonra Avrupa’da

SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER VE KADRO DURUMU

Samsunspor’da yeni transferlerden Portekizli yıldız Afonso Sousa, sezonun başında formasını giydiği Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda görev aldığı için UEFA kuralları gereği Panathinaikos karşısında sahada olamayacak.



Öte yandan yaz transfer döneminde takıma katılan Toni Borevkovic ve kaleci Albert Posiadala, teknik ekibin tercih etmesi halinde maçta forma giyebilecek.



Sakatlıklar nedeniyle belirsizliği süren isimler arasında Carlo Holse ve Emre Kılınç bulunuyor. İki futbolcunun da son kontrolleri maç günü netleşecek.

Ayrıca sezon öncesi hazırlık döneminde sakatlanan ve son iki haftadır sahalardan uzak kalan Anthony Musaba’nın da kadroda yer alıp almayacağına maç saatinde karar verilecek.