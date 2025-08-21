NTV.COM.TR

Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor 27 yıl sonra Avrupa’da

Samsunspor, uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a konuk olacak. Başkent Atina’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Juan Martinez Munuera üstlenecek. Peki, Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor 27 yıl sonra Avrupa’da - 1

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 27 yıl aradan sonra yeniden Avrupa'da boy gösterecek olan Samsunspor, deplasmanda oynayacağı ilk maçta kazanmak ve saha avantajını eline geçirmek istiyor. Samsunspor’da yeni transferlerden Portekizli yıldız Afonso Sousa, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynadığı için bu maçta görev alamayacak. Peki, Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor 27 yıl sonra Avrupa’da - 2

PANATHİNAİKOS - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor, 27 yıl aradan sonra Avrupa arenasına geri dönüyor.

Zorlu mücadele Atina Olimpiyat Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak ve HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor 27 yıl sonra Avrupa’da - 3

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA YOLCULUĞU

Karadeniz temsilcisi, Avrupa’daki ilk deneyimini 1987-1988 sezonunda Balkan Kupası’nda yaşadı. 1993-1994 sezonunda aynı organizasyonda şampiyonluk kupasını kaldıran Samsunspor, UEFA çatısı altındaki ilk resmi mücadelesine ise 1997-1998 sezonunda İntertoto Kupası’nda çıktı.

1998-1999 sezonunda bir kez daha İntertoto Kupası’nda sahne alan kırmızı-beyazlı ekip, bu turnuvada oynadığı 10 maçta 6 galibiyet elde ederken 4 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 22 gol gönderen Samsunspor, kalesinde 13 gole engel olamadı. Aradan geçen 27 yılın ardından Samsun ekibi, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Panathinaikos karşısında yeniden Avrupa mücadelesine çıkacak.

Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor 27 yıl sonra Avrupa’da - 4

SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER VE KADRO DURUMU

Samsunspor’da yeni transferlerden Portekizli yıldız Afonso Sousa, sezonun başında formasını giydiği Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda görev aldığı için UEFA kuralları gereği Panathinaikos karşısında sahada olamayacak.

Öte yandan yaz transfer döneminde takıma katılan Toni Borevkovic ve kaleci Albert Posiadala, teknik ekibin tercih etmesi halinde maçta forma giyebilecek.

Sakatlıklar nedeniyle belirsizliği süren isimler arasında Carlo Holse ve Emre Kılınç bulunuyor. İki futbolcunun da son kontrolleri maç günü netleşecek.

Ayrıca sezon öncesi hazırlık döneminde sakatlanan ve son iki haftadır sahalardan uzak kalan Anthony Musaba’nın da kadroda yer alıp almayacağına maç saatinde karar verilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER