Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor 27 yıl sonra Avrupa’da
Samsunspor, uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a konuk olacak. Başkent Atina’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Juan Martinez Munuera üstlenecek. Peki, Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 27 yıl aradan sonra yeniden Avrupa'da boy gösterecek olan Samsunspor, deplasmanda oynayacağı ilk maçta kazanmak ve saha avantajını eline geçirmek istiyor. Samsunspor’da yeni transferlerden Portekizli yıldız Afonso Sousa, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynadığı için bu maçta görev alamayacak. Peki, Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?