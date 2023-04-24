Panenka penaltısı bir kez daha gündemde: Küstahlık mı şairane mi?

Panenka penaltısı bir kez daha gündemde. Futbolun en büyük meydan okumalarından biri, bir cesaret gösterisi. Gol olursa çok havalı, peki ya kaçarsa?
Futbol literatürünün bu ilginç hamlesini son olarak Mauro Icardi denedi.
Galatasaray'ın yıldızı, Fatih Karagümrük karşısında skoru eşitleme fırsatını değerlendiremedi.
Antonin Panenka, futbol tarihine 1976 Avrupa Şampiyonasında geçti.
Şampiyonluk onun bu başarılı denemesiyle Batı Almanya'nın ellerinden kayıp Çekoslovakya'ya gitti.
Penaltıda topun başına geçen Panenka, Alman kaleci Sepp Maier'i köşeye doğru gönderirken, topu havadan ama yavaşça ağlarla buluşturdu.
Tarihe geçen penaltısıyla gurur duyan Çek futbolcu, "Kendimi bir sanatçı, bu vuruşu da kişiliğimin bir dışavurumu olarak görüyorum. Taraftarlara görecekleri yeni bir şey sunmak, onlar için hakkında konuşacakları bir şey ortaya çıkarmak istedim." dedi.
Bu vuruşu küstahlık olarak yorumlayanlar kadar şairane bulanlar da var.
Ne olursa olsun Panenka penaltısı, yaklaşık 50 yıldır futbolun en meşhur vuruşları arasında yer alıyor.