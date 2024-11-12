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Paraguay'da eşi benzeri görülmemiş karar: Messi forması giymek yasaklandı

2026 Dünya Kupası elemelerindeki Paraguay - Arjantin maçı öncesinde ev sahibi ülke eşi benzeri görülmemiş bir karar aldı. Rakibin yıldızı Lionel Messi'nin Paraguay'daki hayranlarından endişe duyan futbol federasyonu, tribüne Arjantinli yıldızın formasıyla girmeyi yasakladı.

Paraguay'da eşi benzeri görülmemiş karar: Messi forması giymek yasaklandı - 1

Lionel Messi'nin büyüklüğü, rakiplerini sıra dışı tedbirlere zorluyor.

2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerindeki Paraguay - Arjantin maçı öncesinde, ev sahibi takım Messi alarmına geçti.

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Paraguay'da eşi benzeri görülmemiş karar: Messi forması giymek yasaklandı - 2

Ülkede çok sevilen futbol efsanesinin hayranlarından endişelenen Güney Amerika ekibi, Messi'ye karşı verecekleri mücadele öncesinde yeni bir yasak çıkardı.


Paraguay'da eşi benzeri görülmemiş karar: Messi forması giymek yasaklandı - 3

Paraguay için sıralamada kritik önem taşıyan maçta Messi'cilerin tribünde çoğunluğu ele geçirmesini istemeyen federasyon, stada Messi ve Arjantin formalarıyla girişe izin verilmeyeceğini açıkladı.


Paraguay'da eşi benzeri görülmemiş karar: Messi forması giymek yasaklandı - 4

Sıra dışı yeteneği ve başarılarıyla bir fenomene dönüşen Tangocu, dünyanın her köşesinde büyük ilgi görüyor.

Paraguay'da eşi benzeri görülmemiş karar: Messi forması giymek yasaklandı - 5

Takımı Inter Miami'nin Japonya turnesinde de binlerce insanı peşinde sürükleyen 37 yaşındaki yıldız, Arjantin'in Bolivya deplasmanında da rakip olarak gittiği ülkenin halkını sokağa dökmüştü.

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