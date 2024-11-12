Paraguay'da eşi benzeri görülmemiş karar: Messi forması giymek yasaklandı
2026 Dünya Kupası elemelerindeki Paraguay - Arjantin maçı öncesinde ev sahibi ülke eşi benzeri görülmemiş bir karar aldı. Rakibin yıldızı Lionel Messi'nin Paraguay'daki hayranlarından endişe duyan futbol federasyonu, tribüne Arjantinli yıldızın formasıyla girmeyi yasakladı.
Lionel Messi'nin büyüklüğü, rakiplerini sıra dışı tedbirlere zorluyor.
2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerindeki Paraguay - Arjantin maçı öncesinde, ev sahibi takım Messi alarmına geçti.