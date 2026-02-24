Parasını alamadığı iddia edilmişti, Galatasaray'dan Osimhen açıklaması
24.02.2026 08:28
NTV - Haber Merkezi
Osimhen'in iki aylık ücretinin ödenmediği ve sakatlığını gerekçe göstererek kadroda yer almadığı iddiaları üzerine Galatasaray'dan açıklama geldi.
Galatasaray, Konyaspor'a deplasmanda 2-0 yenildi. Yıldız golcü Victor Osimhen bu maçın kadrosunda yer almadı.
Nijeryalı futbolcunun dizindeki ağrı nedeniyle değil kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle kriz çıkarıp Konya'ya gitmediği iddia edildi.
Sabah'a konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu iddiaları yalanladı.
Kavukçu ödemeler ve primlerde aksaklık olmadığını dile getirdi.
"GALATASARAY'IN PARA SORUNU YOK"
Kavukçu şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı, şubatta; şubat alacağı ise martta ödeniyor. Yani biz Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyuncuların primlerini asla biriktirmiyoruz, hemen hesaplarına yatırıyoruz."
"AMAÇLARI NİFAK TOHUMLARI SOKMAK"
"Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Amaçları Galatasaray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak. Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. Ödemelerle ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle sıkıntılar olsaydı 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?"
Osimhen'in İtalya'ya götürülmesi ve Juventus karşısındaki dev maçta forma giymesi bekleniyor.