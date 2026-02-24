Parasını alamadığı iddia edilmişti, Galatasaray'dan Osimhen açıklaması

Kavukçu şu ifadeleri kullandı:



"Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı, şubatta; şubat alacağı ise martta ödeniyor. Yani biz Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyuncuların primlerini asla biriktirmiyoruz, hemen hesaplarına yatırıyoruz."