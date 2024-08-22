Paris 2024 Paralimpik Oyunları ne zaman?
Türkiye'den Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor katılım bekleniyor. Türkiye Paralimpik Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 94 isimle rekor sayıda katılım gösterecek. Peki, Paris 2024 Paralimpik Oyunları ne zaman?
Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Tokyo 2020'ye 87 isimle katılan Türkiye, bu kotayı 7 artırdı. Paris 2024'te kadın milli sporcularının sayısı, erkekleri geçti. Kadın sporcu sayısının 49 olacağı Paris 2024'te erkek milli sporcular ise 45 isimle madalya mücadelesi verecek. İşte, Paris 2024 Paralimpik Oyunları tarihi...
Engelli sporcuların olimpiyatları (paralimpik oyunları) Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.