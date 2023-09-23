Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman? Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi

Paris 2024 Logosu



Paris 2024’ün logosu sade fakat güçlü üç ayrı sembolü birleştiriyor: Sporun sembolü altın madalya, Olimpik ve Paralimpik Hareketin sembollerinden alev ve ve Fransa’nın sembol isimlerinden Marianne.



Cinsiyet Eşitliği



Tokyo 2020’de yüzde 48,8 kadın sporcu katılımıyla büyük bir ilerleme kaydedilen cinsiyet eşitliği hedefine Paris 2024’te tam olarak yüzde 50-50 erkek-kadın katılımıyla ulaşılmış olacak.



Halkın katılımına açık maraton yarışı



Maraton yarışı Olimpiyat tarihinde ilk kez halkın katılımına açık olacak. Paris 2024 yolunda Fransa’da düzenlenecek çeşitli koşu etkinliklerinde dereceye giren amatör sporcular, Olimpiyatlarda sporcularla aynı parkurda yarışacaklar.



