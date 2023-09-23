Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman? Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 yendi. Grubunda 6'da 6 yapan "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi. Peki, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman?
2024 Paris Olimpiyatları'nda geri sayım başladı. Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris'te, 2024'te Yaz Olimpiyat Oyunları üçüncü kez düzenlenmiş olacak.