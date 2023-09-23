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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman? Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 yendi. Grubunda 6'da 6 yapan "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi. Peki, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman? Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi - 1

2024 Paris Olimpiyatları'nda geri sayım başladı. Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris'te, 2024'te Yaz Olimpiyat Oyunları üçüncü kez düzenlenmiş olacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman? Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi - 2

PARİS 2023 OLİMPİYATLARI TARİHİ

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman? Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi - 3

32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış Paris 2024’te yer alacak.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman? Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi - 4

Paris 2024 Logosu

Paris 2024’ün logosu sade fakat güçlü üç ayrı sembolü birleştiriyor: Sporun sembolü altın madalya, Olimpik ve Paralimpik Hareketin sembollerinden alev ve ve Fransa’nın sembol isimlerinden Marianne.

Cinsiyet Eşitliği

Tokyo 2020’de yüzde 48,8 kadın sporcu katılımıyla büyük bir ilerleme kaydedilen cinsiyet eşitliği hedefine Paris 2024’te tam olarak yüzde 50-50 erkek-kadın katılımıyla ulaşılmış olacak.

Halkın katılımına açık maraton yarışı

Maraton yarışı Olimpiyat tarihinde ilk kez halkın katılımına açık olacak. Paris 2024 yolunda Fransa’da düzenlenecek çeşitli koşu etkinliklerinde dereceye giren amatör sporcular, Olimpiyatlarda sporcularla aynı parkurda yarışacaklar.

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