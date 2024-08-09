Paris 2024'ün çok konuşulan ismi Yusuf Dikeç: 15 yıl önce dünya şampiyonu olduğumda da elim cebimdeydi
Ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atışı ile Paris 2024 Olimpiyatları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç, "Başarılarımız atışa başlamak isteyen gençlere bir lokomotif olmuştur. 15 yıl önce dünya şampiyonu olduğumda da elim cebimdeydi." dedi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım final mücadelesinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.