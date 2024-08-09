Paris 2024'ün çok konuşulan ismi Yusuf Dikeç: 15 yıl önce dünya şampiyonu olduğumda da elim cebimdeydi

"BAŞARI DÜNYANIN NERESİNDE OLURSANIZ OLUN DİKKAT ÇEKİYOR"

Sosyal medya platformlarında atış pozisyonu hakkında yapılan yorumları değerlendiren milli sporcu Dikeç, "Güzel insanlar, güzel şeyleri paylaşıyor. Başarı dünyanın neresinde olursanız olun dikkat çekiyor. Bir Türk olarak da böyle başarılardan iyi, olumlu sonuçlar alması hem kendim hem ülkem adına çok mutlu ediyor. Tabii birinci olan Sırp sporcu da bizim arkadaşımız. O hatta olimpiyattan iki gün sonra bana mesaj atmıştı, 'Dikeç, altın madalyayı biz mi aldık, siz mi aldınız? Anlayamadım. Benim ülkemde de sen bir numarasın' dedi. Tabii bunlar güzel duygular.

İnanın ülke olarak da olimpiyatlara 85 milyonun duasıyla gittik ve duaları kabul oldu. Sonuçta altın için gittik ama gümüş madalyayla döndük." dedi.