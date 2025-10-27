NTV.COM.TR

Paris Basketbol-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 7.hafta

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Paris Basketbol ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Bu sezon Euroleague'de oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 4 yenilgi alan Anadolu Efes, sezonun geri kalanında çıkış yakalamak ve Paris Basketbol ekibini mağlup etmek istiyor. Peki, Paris Basketbol-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris Basketbol-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 7.hafta - 1

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fransız ekibi Paris Basketbol'un konuğu olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Paris Basketbol-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Paris Basketbol-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 7.hafta - 2

PARİS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adidas Arena oynanacak olan karşılaşma 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Paris Basketbol-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 7.hafta - 3

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Ligdeki son iki maçında Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle ligin 18. sırasında yer alıyor.

Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle başlayan Paris Basketbol ise son maçında Partizan'ı 101-83 yendi. 4 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan Fransız temsilcisi, puan cetvelinin 3. basamağında bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER