Paris Basketbol-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 7.hafta

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fransız ekibi Paris Basketbol'un konuğu olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Paris Basketbol-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?