Paris Basketbol-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 7.hafta
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Paris Basketbol ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Bu sezon Euroleague'de oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 4 yenilgi alan Anadolu Efes, sezonun geri kalanında çıkış yakalamak ve Paris Basketbol ekibini mağlup etmek istiyor. Peki, Paris Basketbol-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
