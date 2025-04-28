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Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi play-off 3. maç

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında deplasmanda Paris Basketbol ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 3 olanın Final Four biletini alacağı seride temsilcimiz Fenerbahçe Beko 2-0 önde. Fenerbahçe Beko deplasmanda oynanacak olan mücadeleyi de kazanmak ve Euroleague'de Final Four'a kalmak istiyor. Peki, Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi play-off 3. maç - 1

THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Adım adım Final-Four etabına doğru ilerleyen Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris karşısında galibiyet alması halinde adını Dörtlü Final turuna yazdıracak. Peki, Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi play-off 3. maç - 2

PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında 29 Nisan Salı günü deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak.

Adidas Arena oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi play-off 3. maç - 3

FENERBAHÇE SERİDE 2-0 ÖNDE

Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.

Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.

Fenerbahçe Beko, normal sezonda ise Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83, sahasında da 101-100 mağlup etti.

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