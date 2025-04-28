Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi play-off 3. maç
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında deplasmanda Paris Basketbol ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 3 olanın Final Four biletini alacağı seride temsilcimiz Fenerbahçe Beko 2-0 önde. Fenerbahçe Beko deplasmanda oynanacak olan mücadeleyi de kazanmak ve Euroleague'de Final Four'a kalmak istiyor. Peki, Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Adım adım Final-Four etabına doğru ilerleyen Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris karşısında galibiyet alması halinde adını Dörtlü Final turuna yazdıracak. Peki, Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?