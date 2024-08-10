Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu
Filenin Sultanları Paris 2024'te bronz madalya için sahaya çıktı. Ay yıldızlılar, üçüncülük mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Brezilya 3-1 kazandı. Bu skorla dördüncü olan Filenin Sultanları bronz madalya şansını kaçırdı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Filenin Sultanları bronz madalya için sahaya çıktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı maça şu kadroyla başladı:
Elif - Vargas
Meliha - Derya
Eda - Aslı
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