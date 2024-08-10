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Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu

Filenin Sultanları Paris 2024'te bronz madalya için sahaya çıktı. Ay yıldızlılar, üçüncülük mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Brezilya 3-1 kazandı. Bu skorla dördüncü olan Filenin Sultanları bronz madalya şansını kaçırdı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 1

Filenin Sultanları bronz madalya için sahaya çıktı. 

A Milli Kadın Voleybol Takımı maça şu kadroyla başladı:

Elif - Vargas
Meliha - Derya
Eda - Aslı
Gizem

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Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 2

SET SONUÇLARI

Brezilya 3 - Türkiye 1

1. SET: 25-21

2. SET: 27-25

3. SET: 22-25

4. SET: 25-15

Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 3

Bu skorla dördüncü olan Filenin Sultanları bronz madalya şansını kaçırdı.

Filenin Sultanları, Brezilya'yı mağlup etmesi durumunda tarihinde ilk kez olimpiatlarda madalya elde etmiş olacaktı.

Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 4

A Milli Kadın Voleybol Takımı C Grubu'nu 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 2. sırada bitirmişti. 


Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 5

Çeyrek finalde Çin'i 3-2 ile geçen milliler yarı finalde grupta da kaybettiği İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 6

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DİĞER KARELER

Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 7
Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 8
Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 9
Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 10
Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 11
Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 12
Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 13
Paris Olimpiyatları: Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu - 14
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