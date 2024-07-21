Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon

Açılış ve kapanış seremonilerine özel olarak yine kırmızı, beyaz ve mavi tonlarında tasarlanan kıyafetler, kadın ve erkek sporcular için ikişer özel dikim setten oluşuyor.

Kadın sporcuların seremoni kıyafetlerinde ceket-pantolon takımın yanı sıra ayrıca triko ceket ve pileli etekten oluşan bir takım yer alıyor.