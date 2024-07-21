Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon
Vakko, Türk sporcular için Paris 2024 Olimpiyatları’na özel bir koleksiyon tasarladı. Koleksiyon, Türk bayrağı ve Paris'in ilhamını sporun dinamik ruhuyla birleştiriyor. Seyahat ve seremoni kıyafetlerinden oluşan koleksiyon, kadın ve erkek sporcular için üçer parçadan oluşan takımlar içeriyor.
Vakko, Tokyo 2020'nin ardından Türk sporcuların Paris 2024 Olimpiyatları için özel bir koleksiyon tasarladı.
Bu özel koleksiyonda sporun dinamik ruhunun Türk bayrağı ve olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Paris'ten alınan ilhamla buluşturduğu belirtildi.