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Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon

Vakko, Türk sporcular için Paris 2024 Olimpiyatları’na özel bir koleksiyon tasarladı. Koleksiyon, Türk bayrağı ve Paris'in ilhamını sporun dinamik ruhuyla birleştiriyor. Seyahat ve seremoni kıyafetlerinden oluşan koleksiyon, kadın ve erkek sporcular için üçer parçadan oluşan takımlar içeriyor.

Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 1

Vakko, Tokyo 2020'nin ardından Türk sporcuların Paris 2024 Olimpiyatları için özel bir koleksiyon tasarladı.

Bu özel koleksiyonda sporun dinamik ruhunun Türk bayrağı ve olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Paris'ten alınan ilhamla buluşturduğu belirtildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 2

Seyahat ve seremoni kıyafetlerini kapsayan iki farklı kategoriden oluşan Paris 2024 Team Türkiye koleksiyonunda; her iki kategoride, kadın ve erkek sporcular için üç parçadan oluşan farklı takımlar yer alıyor.

Kırmızı ve beyazın hakim olduğu tasarımlara barışın simgesi gökyüzü mavisi eşlik ederken, koleksiyonda dikkat çeken dikey ve yatay çizgiler ise, tasarımlara dinamik bir görünüm kazandırmanın yanı sıra, sporcuların madalya yolundaki başarılarının da sürekliliğini simgeliyor.

Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 3

Açılış ve kapanış seremonilerine özel olarak yine kırmızı, beyaz ve mavi tonlarında tasarlanan kıyafetler, kadın ve erkek sporcular için ikişer özel dikim setten oluşuyor.

Kadın sporcuların seremoni kıyafetlerinde ceket-pantolon takımın yanı sıra ayrıca triko ceket ve pileli etekten oluşan bir takım yer alıyor.

Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 4

Erkek sporcular ise kırmızı-beyaz çizgili ve kırmızı biyelerle çevrelenen mavi-beyaz çizgili ceketleri ile Team Türkiye şıklığını sergiliyor.

Seyahat ve seremoni kıyafetlerinin sol üst kısmına işlenen Türk bayrağı ve renkli halkalardan oluşan özel nakışlar ise, ev sahibi ülke Fransa ve diğer tüm katılımcı ülkelere dostluk, barış ve sevgi mesajı niteliğinde.

Ayakkabı, çanta ve kasketlerle tamamlanan Team Türkiye koleksiyonu, her ayrıntısında sporun enerjisi ve heyecanını taşıyor.

Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 5

PARİS 2024 OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

Olimpiyatlarda 176 milli sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 6
Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 7
Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 8
Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 9
Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 10
Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 11
Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 12
Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 13
Paris Olimpiyatları için Türk sporculara özel koleksiyon - 14
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