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Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları voleybol maç takvimi

Paris Olimpiyatları hazırlıklarında sona gelindi. Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcular, 18 branşta madalya mücadelesinde yer alacak. Peki, Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Voleybol maçları programı nasıl olacak?

Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları voleybol maç takvimi - 1

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 102 sporcuyla temsil edilecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda 102 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.

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Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları voleybol maç takvimi - 2

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milliler, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları voleybol maç takvimi - 3

Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan

B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya

C Grubu: İtalya, Türkiye, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti

Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları voleybol maç takvimi - 4

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

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