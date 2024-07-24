Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları voleybol maç takvimi
Paris Olimpiyatları hazırlıklarında sona gelindi. Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcular, 18 branşta madalya mücadelesinde yer alacak. Peki, Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Voleybol maçları programı nasıl olacak?
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 102 sporcuyla temsil edilecek.
Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda 102 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.