Paris Olimpiyatları'nda "cinsiyet" tartışması: İtalyan kadın boksör ağlayarak maçtan çekildi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ında kadınlar 66 kilo son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini, 46 saniye içerisinde Cezayirli boksör Imane Khelif ile karşılaştığı maçtan çekildi ve gözyaşlarına boğuldu. Khelif, geçtiğimiz yıl cinsiyet uygunluk testlerini geçemediği için Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmişti. Khelif ve milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek final mücadelelerini kazanması durumunda yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ederken, kadınlar 66 kilo boks maçı gündem oldu.
İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli boksör Imane Khelif ile karşılaştığı 16 turu maçının ilk dakikalarında ringden çekildi ve göz yaşlarına boğuldu.