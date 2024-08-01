Paris Olimpiyatları'nda "cinsiyet" tartışması: İtalyan kadın boksör ağlayarak maçtan çekildi

"BAŞIM DİK VE KALBİM KIRIK BİR ŞEKİLDE ÇIKIYORUM"

İtalyan boksör Angela Carini mücadelenin ardından, "Benim için bu bir yenilgi değil. Benim için, o iplere tırmandığınızda, zaten bir savaşçısınız, zaten bir kazanansınız. Her şey ne olursa olsun, sorun yok, böyle iyi. Bu gece kaybetmedim. Ben sadece bir dövüşçü olarak işimi yaptım. Ringe çıktım ve dövüştüm. Başaramadım. Başım dik ve kalbim kırık bir şekilde çıkıyorum. Ben olgun bir kadınım. Ring benim hayatım. Her zaman çok içgüdüsel oldum. Ve bir şeyin doğru olmadığını hissettiğimde, bu pes etmek değildir. Duracak olgunluğa sahip olmaktır. 'Tamam, bu kadar yeter' diyebilecek olgunluğa sahip olmaktır" diye ekledi.