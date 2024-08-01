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Paris Olimpiyatları'nda "cinsiyet" tartışması: İtalyan kadın boksör ağlayarak maçtan çekildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ında kadınlar 66 kilo son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini, 46 saniye içerisinde Cezayirli boksör Imane Khelif ile karşılaştığı maçtan çekildi ve gözyaşlarına boğuldu. Khelif, geçtiğimiz yıl cinsiyet uygunluk testlerini geçemediği için Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmişti. Khelif ve milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek final mücadelelerini kazanması durumunda yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Paris Olimpiyatları'nda "cinsiyet" tartışması: İtalyan kadın boksör ağlayarak maçtan çekildi - 1

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ederken, kadınlar 66 kilo boks maçı gündem oldu.

İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli boksör Imane Khelif ile karşılaştığı 16 turu maçının ilk dakikalarında ringden çekildi ve göz yaşlarına boğuldu.

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Paris Olimpiyatları'nda "cinsiyet" tartışması: İtalyan kadın boksör ağlayarak maçtan çekildi - 2

CİNSİYET UYGUNLUK TESTLERİNİ GEÇEMEMİŞTİ

Khelif, cinsiyet uygunluk testlerini geçemediği için Yeni Delhi'deki 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmişti. 

Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından düzenlenen Paris Olimpiyatları'nda Cezayirli boksörün yarışması uygun görüldü.

Paris Olimpiyatları'nda "cinsiyet" tartışması: İtalyan kadın boksör ağlayarak maçtan çekildi - 3

"BAŞIM DİK VE KALBİM KIRIK BİR ŞEKİLDE ÇIKIYORUM"

İtalyan boksör Angela Carini mücadelenin ardından, "Benim için bu bir yenilgi değil. Benim için, o iplere tırmandığınızda, zaten bir savaşçısınız, zaten bir kazanansınız. Her şey ne olursa olsun, sorun yok, böyle iyi. Bu gece kaybetmedim. Ben sadece bir dövüşçü olarak işimi yaptım. Ringe çıktım ve dövüştüm. Başaramadım. Başım dik ve kalbim kırık bir şekilde çıkıyorum. Ben olgun bir kadınım. Ring benim hayatım. Her zaman çok içgüdüsel oldum. Ve bir şeyin doğru olmadığını hissettiğimde, bu pes etmek değildir. Duracak olgunluğa sahip olmaktır. 'Tamam, bu kadar yeter' diyebilecek olgunluğa sahip olmaktır" diye ekledi.

Paris Olimpiyatları'nda "cinsiyet" tartışması: İtalyan kadın boksör ağlayarak maçtan çekildi - 4

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN RAKİBİ OLABİLİR

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finalde Janjaem Suwannapheng'i mağlup etmesi durumunda Khelif'i de yarı finale yükselirse rakibi olacak.

Paris Olimpiyatları'nda "cinsiyet" tartışması: İtalyan kadın boksör ağlayarak maçtan çekildi - 5

ELON MUSK'TAN TEPKİ

Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada tepki gösteren kullanıcılar arasında X/Twitter'ın sahibi Elon Musk da yer aldı.

Musk, "Erkekler kadın sporlarına ait değildir #IStandWithAngelaCarini Hadi bunu trend haline getirelim" paylaşımını alıntılayarak "Kesinlikle" yanıtını verdi.

Paris Olimpiyatları'nda "cinsiyet" tartışması: İtalyan kadın boksör ağlayarak maçtan çekildi - 6

IMANE KHELIF KİMDİR?

Paris Olimpiyatları'nda "cinsiyet" tartışması: İtalyan kadın boksör ağlayarak maçtan çekildi - 7
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