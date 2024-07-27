Paris Olimpiyatları'nda Güney Kore, Kuzey Kore olarak tanıtıldı: Seul'den tepki komiteden özür!

Açıklamada, IOC'den yapılan yanlışlıkla ilgili yanıt vermesinin istendiği belirtilerek, "Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya hükümet düzeyinde güçlü bir şikayette bulunmasını da istedik. Kore Spor ve Olimpiyat Komitesi, Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesinden benzer vakaların tekrarlanmasını önlemesini istedi." ifadelerine yer verildi.