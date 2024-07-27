Paris Olimpiyatları'nda Güney Kore, Kuzey Kore olarak tanıtıldı: Seul'den tepki komiteden özür!
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışında Güney Koreli sporcuların Kuzey Koreli olarak tanıtılması, Seul yönetiminin tepkisine yol açtı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, yapılan hatadan dolayı özür diledi
Paris Olimpiyatları'nda Güney Kore, Kuzey Kore olarak tanıtıldı.
Paris Olimpiyatları'nın açılışında sporcuların geçit töreni sırasında Güney Kore, yanlışlıkla Kuzey Kore'nin resmi adı "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" şeklinde tanıtıldı.