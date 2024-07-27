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Paris Olimpiyatları'nda Güney Kore, Kuzey Kore olarak tanıtıldı: Seul'den tepki komiteden özür!

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışında Güney Koreli sporcuların Kuzey Koreli olarak tanıtılması, Seul yönetiminin tepkisine yol açtı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, yapılan hatadan dolayı özür diledi

Paris Olimpiyatları'nda Güney Kore, Kuzey Kore olarak tanıtıldı: Seul'den tepki komiteden özür! - 1

Paris Olimpiyatları'nda Güney Kore, Kuzey Kore olarak tanıtıldı.

Paris Olimpiyatları'nın açılışında sporcuların geçit töreni sırasında Güney Kore, yanlışlıkla Kuzey Kore'nin resmi adı "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" şeklinde tanıtıldı.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Paris Olimpiyatları'nda Güney Kore, Kuzey Kore olarak tanıtıldı: Seul'den tepki komiteden özür! - 2

Güney Kore Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olaydan üzüntü duyulduğu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile konuyla ilgili görüşme talep edildiği bildirildi.


Paris Olimpiyatları'nda Güney Kore, Kuzey Kore olarak tanıtıldı: Seul'den tepki komiteden özür! - 3

Açıklamada, IOC'den yapılan yanlışlıkla ilgili yanıt vermesinin istendiği belirtilerek, "Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya hükümet düzeyinde güçlü bir şikayette bulunmasını da istedik. Kore Spor ve Olimpiyat Komitesi, Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesinden benzer vakaların tekrarlanmasını önlemesini istedi." ifadelerine yer verildi.

Paris Olimpiyatları'nda Güney Kore, Kuzey Kore olarak tanıtıldı: Seul'den tepki komiteden özür! - 4

Güney Kore'nin Paris Olimpiyatları Misyon Şefi Jeong Gang-sun da ülkesinin protestosunu IOC'ye iletecek.


Paris Olimpiyatları'nda Güney Kore, Kuzey Kore olarak tanıtıldı: Seul'den tepki komiteden özür! - 5

Fransızca alfabetik sıraya göre 153. ülke olarak geçit törenine katılan Kuzey Kore ise doğru şekilde tanıtıldı.



Paris Olimpiyatları'nda Güney Kore, Kuzey Kore olarak tanıtıldı: Seul'den tepki komiteden özür! - 6

IOC'nin Korece yayın yapan resmi X hesabındaki paylaşımında, "Açılış töreni sırasında Güney Kore delegasyonunun tanıtımında meydana gelen hata nedeniyle derin bir özür dilemek istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Ancak IOC, henüz İngilizce sosyal medya hesabından ise özür yayımlamadı.

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