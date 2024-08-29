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Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları uzun yıllar unutulmayacak bir törenle başladı. Stat dışında Concorde Meydanı ile Şanzelize arasında uzanan geçitte 184 delegasyondan katılan 4 bin 400 sporcu izleyenleri selamladı. Törene gösteriler damga vurdu.

Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 1

17. Paralimpik Yaz Oyunları'nın açılış töreni Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. 

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların açılış töreni, tarihte ilk kez stadyum dışında yapıldı. Roma 1960'tan bu yana 4 yılda bir aralıksız yapılan ve 1988'den beri de olimpiyatlarla aynı şehirde gerçekleşen oyunların açılış töreni hep stadyumlarda düzenlenmişti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 2

Oyunların açılış töreni bu kez stadyum dışında yapılırken, Fransa'nın ünlü Şanzelize Caddesi'nin başında bulunan tarihi Concorde Meydanı, 4 binden fazla sporcuya ev sahipliği yaptı. Concorde Meydanı'nda, Eyfel Kulesi'nin arka planda gözüktüğü açılış töreni, 10'dan fazla geçici tribünde yaklaşık 65 bin seyircinin önünde yapıldı. Açılış töreni 3,5 saat sürdü.

Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 3

AY-YILDIZLI BAYRAĞI SEVİLAY VE MAHMUT TAŞIDI

Açılış töreninde Türk bayrağını paralimpik madalyalı milli sporcular Sevilay Öztürk ile Mahmut Bozteke taşıdı.

Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 4

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli para yüzücü Sevilay Öztürk ve milli para tekvandocu Mahmut Bozteke, Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde kafilenin en önünde yer aldı.

Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 5

Türkiye'nin dışında oyunlara katılan 182 ülkenin delegasyonu ve sporcuları da binlerce seyirciyi selamladı.

Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 6

FİLİSTİNLİ SPORCU BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Oyunlara tek sporcuyla katılan Filistin'in kafilesi seyircilerden büyük destek aldı.

Filistin'i para atletizmde Fadi Aldeeb temsil edecek. Aldeeb ve beraberindeki heyet Concorde Meydanı'ndan geçerken binlerce seyirci tarafından alkışlandı. Bazı sporseverler de ayağa kalkıp alkışlarla Filistin'e olan desteğini gösterdi.

Filistin'in yanı sıra IPC Mülteci Olimpiyat Takımı ve Ukrayna da seyircilerden büyük bir destek gördü.

Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 7

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Açılış töreninde Fransa polisi ve askeri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Akreditasyonu veya bileti olmayan hiç kimse açılış alanına sokulmadı. Basın mensupları da dahil herkes birçok güvenlik kontrolü noktasında aramadan geçti. Şehirdeki bazı metro istasyonları güvenlik amaçlı kapanırken, birçok cadde de trafiğe kapatıldı.

Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 8

SANAT GÖSTERİLERİ

Açılış töreninde pek çok sanat gösterisi sahnelendi.

Müzisyenlerin konser verdiği, dans ve ışık şovlarının yapıldığı açılış töreni, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un oyunları başlatması, IPC ve bayrağının göndere çekilmesi, Fransız atletlerin paralimpik ateşini yakmasıyla sona erdi.

Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 9
Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 10
Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 11
Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 12
Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 13
Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 14
Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 15
Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 16
Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 17
Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 18
Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı - 19
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