Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı

FİLİSTİNLİ SPORCU BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Oyunlara tek sporcuyla katılan Filistin'in kafilesi seyircilerden büyük destek aldı.

Filistin'i para atletizmde Fadi Aldeeb temsil edecek. Aldeeb ve beraberindeki heyet Concorde Meydanı'ndan geçerken binlerce seyirci tarafından alkışlandı. Bazı sporseverler de ayağa kalkıp alkışlarla Filistin'e olan desteğini gösterdi.

Filistin'in yanı sıra IPC Mülteci Olimpiyat Takımı ve Ukrayna da seyircilerden büyük bir destek gördü.