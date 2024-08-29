Paris Paralimpik Oyunları başladı: Tarihin en görkemli açılışı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları uzun yıllar unutulmayacak bir törenle başladı. Stat dışında Concorde Meydanı ile Şanzelize arasında uzanan geçitte 184 delegasyondan katılan 4 bin 400 sporcu izleyenleri selamladı. Törene gösteriler damga vurdu.
17. Paralimpik Yaz Oyunları'nın açılış töreni Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.
Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların açılış töreni, tarihte ilk kez stadyum dışında yapıldı. Roma 1960'tan bu yana 4 yılda bir aralıksız yapılan ve 1988'den beri de olimpiyatlarla aynı şehirde gerçekleşen oyunların açılış töreni hep stadyumlarda düzenlenmişti.