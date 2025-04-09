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Paris Saint-Germain-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) İngiliz ekibi Aston Villa'yı Parc des Princes Stadyumu'nda konuk edecek. Futbolseverler de bu maça dair merak edilen sorulara yanıt arıyor. Peki, PSG-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris Saint-Germain-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Paris Saint-Germain-Aston Villa maçına geri sayım başladı. Yarı finale çıkmak için mücadele eden Paris Saint-Germain ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. İşte, Paris Saint-Germain-Aston Villa maçı hakkında bilgiler...

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Paris Saint-Germain-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

PSG-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG-Aston Villa maçı, 9 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00'de oynanacak.

Müsabaka, TRT Spor'da canlı olarak ekranlara gelecek.

Paris Saint-Germain-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MUHTEMEL İLK 11'LER

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Asensio, Rogers; Rashford

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