Paris Saint-Germain-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) İngiliz ekibi Aston Villa'yı Parc des Princes Stadyumu'nda konuk edecek. Futbolseverler de bu maça dair merak edilen sorulara yanıt arıyor. Peki, PSG-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Paris Saint-Germain-Aston Villa maçına geri sayım başladı. Yarı finale çıkmak için mücadele eden Paris Saint-Germain ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. İşte, Paris Saint-Germain-Aston Villa maçı hakkında bilgiler...