Paris Saint-Germain-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en çok dikkat çeken maçında PSG ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Luiz Enrique yönetiminde 2 galibiyet 1 beraberlik 3 yenilgi alan PSG, 7 puanla 25. sırada yer alıyor. 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Manchester City ise 8 puanla 22. basamakta bulunuyor. İşte, Paris Saint-Germain-Manchester City maçı hakkında bilgiler...