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Paris Saint-Germain-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA'nın düzenlediği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 70'inci sezon heyecanı devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain, İngiliz devi Manchester City'i sahasında konuk edecek. Futbolseverler de bu maça dair bilgilere odaklandı. Peki, Paris Saint-Germain-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris Saint-Germain-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en çok dikkat çeken maçında PSG ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Luiz Enrique yönetiminde 2 galibiyet 1 beraberlik 3 yenilgi alan PSG, 7 puanla 25. sırada yer alıyor. 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Manchester City ise 8 puanla 22. basamakta bulunuyor. İşte, Paris Saint-Germain-Manchester City maçı hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Paris Saint-Germain-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

PSG-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG- Manchester City maçı, 22 Ocak Çarşamba günü 23.00'te oynanacak.

Parc des Princes'de oynanacak müsabaka, tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

Paris Saint-Germain-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

PSG MUHTEMEL 11

Donnarumma, Beraldo, Pacho, Hernandez, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, Nuno Mendes, Barcola, Doue, Kang-In

Paris Saint-Germain-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11


Ederson, Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol, İlkay, Kovacic, Foden, De Bruyne, Doku, Haaland

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