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Paris Saint Germain'in radarındaki Arda Güler en iyi futbolcu listesinde ilk 10'da

Avrupa'nın birçok devini peşine takan Arda Güler'le ilgilenen son kulüp Paris Saint Germain oldu. Fransız basınının PSG'nin radarına aldığını duyurduğu Güler, L'Equipe'in seçtiği 1 Ocak 2004'ten sonra doğan en iyi 30 oyuncu listesinde 10. sırada yer aldı. İşte listedeki en iyi 30 genç oyuncu...

Paris Saint Germain'in radarındaki Arda Güler en iyi futbolcu listesinde ilk 10'da - 1

Leny Yoro - Lille
Lesley Ugochukwu - Rennes
Plamen Andreev - Levski Sofia
Andrei Borza - Farul Constanta
Habib Diarra - Strasbourg


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Paris Saint Germain'in radarındaki Arda Güler en iyi futbolcu listesinde ilk 10'da - 2

Karim Konaté - Salzburg
Saël Kumbedi - Lyon
Rico Lewis - Manchester City
Angelo Gabriel - Santos
van Fresneda - Real Valladolid


Paris Saint Germain'in radarındaki Arda Güler en iyi futbolcu listesinde ilk 10'da - 3

Stefan Bajcetic - Liverpool
Désiré Doué - Rennes
Facundo Buonanotte - Brighton
Hugo Larsson - Frankfurt
Vitor Roque - Athletico Paranaense


Paris Saint Germain'in radarındaki Arda Güler en iyi futbolcu listesinde ilk 10'da - 4

Eliesse Ben Seghir - Monaco
Endrick - Palmeiras
Mathys Tel - Bayern Münih
Arthur Vermeeren - Antwerp
Oscar Gloukh - RB Salzburg


Paris Saint Germain'in radarındaki Arda Güler en iyi futbolcu listesinde ilk 10'da - 5

Arda Güler - Fenerbahçe
Warren Zaïre-Emery - PSG
Bilal El-Khannouss - Genk
Andrey Santos - Vasco da Gama
Evan Ferguson - Brighton


Paris Saint Germain'in radarındaki Arda Güler en iyi futbolcu listesinde ilk 10'da - 6

Alejandro Garnacho - Manchester United
Roméo Lavia - Southampton
Youssoufa Moukoko - Borussia Dortmund
Julio Enciso - Brighton
Gavi - Barcelona

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