Paris Saint Germain'in radarındaki Arda Güler en iyi futbolcu listesinde ilk 10'da
Avrupa'nın birçok devini peşine takan Arda Güler'le ilgilenen son kulüp Paris Saint Germain oldu. Fransız basınının PSG'nin radarına aldığını duyurduğu Güler, L'Equipe'in seçtiği 1 Ocak 2004'ten sonra doğan en iyi 30 oyuncu listesinde 10. sırada yer aldı. İşte listedeki en iyi 30 genç oyuncu...
Leny Yoro - Lille
Lesley Ugochukwu - Rennes
Plamen Andreev - Levski Sofia
Andrei Borza - Farul Constanta
Habib Diarra - Strasbourg