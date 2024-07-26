Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni
Ev sahipliğini Fransa'nın yaptığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, resmi açılış töreniyle başladı. Olimpiyat oyunlarının açılış töreni, Sen Nehri'nde gerçekleştirildi. Böylelikle olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir açılış töreni, stat dışında kent merkezinde yapıldı. Törende tekneler, Sen Nehri'ndeki yolculukları boyunca ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanlarından geçti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmi açılış töreniyle başladı.