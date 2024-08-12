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Paris'te Olimpiyat ateşi söndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı ve Olimpiyat ateşi söndürüldü. Türkiye, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla oyunları 64. sırada tamamladı. Ünlü aktör Tom Cruise, gösteriye Stade de France'in çatısından uçarak geldi ve geceye damga vurdu. Cruise, gösterisinde 2028'de Los Angeles'ın ev sahipliği yapacağı Olimpiyat Oyunları için bayrağı teslim etti.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, düzenlenen kapanış gösterisiyle birlikte sona erdi.

204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun katılım gösterdiği Olimpiyatlarda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

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TÜRKİYE 64. SIRADA TAMAMLADI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 126 madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında birinci oldu. Türkiye, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla oyunları 64. sırada tamamladı.

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TOM CRUISE'DAN KAPANIŞ ŞOVU

Tom Cruise, Paris Olimpiyatlarınnın kapanış gösterisinde Stad De France'in tepesinden atlayarak törene giriş yaptı.

Yere indiğinde ABD jimnastikçi Simone Biles'i selamladı ve bayrağı alıp bir motosikletin arkasına takarak stadyumdan çıktı.

Daha sonra Cruise motosikletiyle Paris'te hızla ilerleyerek Eyfel Turu'nun ve şehrin ikonik simgelerinin yanından geçti.

Ünlü aktör 2028 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Los Angeles'a bir uçaktan atlayarak bayrağı teslim etti.

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