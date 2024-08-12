Paris'te Olimpiyat ateşi söndü

TOM CRUISE'DAN KAPANIŞ ŞOVU

Tom Cruise, Paris Olimpiyatlarınnın kapanış gösterisinde Stad De France'in tepesinden atlayarak törene giriş yaptı.

Yere indiğinde ABD jimnastikçi Simone Biles'i selamladı ve bayrağı alıp bir motosikletin arkasına takarak stadyumdan çıktı.

Daha sonra Cruise motosikletiyle Paris'te hızla ilerleyerek Eyfel Turu'nun ve şehrin ikonik simgelerinin yanından geçti.

Ünlü aktör 2028 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Los Angeles'a bir uçaktan atlayarak bayrağı teslim etti.