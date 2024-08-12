Paris'te Olimpiyat ateşi söndü
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı ve Olimpiyat ateşi söndürüldü. Türkiye, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla oyunları 64. sırada tamamladı. Ünlü aktör Tom Cruise, gösteriye Stade de France'in çatısından uçarak geldi ve geceye damga vurdu. Cruise, gösterisinde 2028'de Los Angeles'ın ev sahipliği yapacağı Olimpiyat Oyunları için bayrağı teslim etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, düzenlenen kapanış gösterisiyle birlikte sona erdi.
204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun katılım gösterdiği Olimpiyatlarda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirildi.