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Parkenin topuklu başantrenörü Selen Erdem, Fatih Terim'e benzetmesi: Hoşuma gidiyor biraz gergin ve asabi tavrım var

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek Türk kadın başantrenörü Selen Erdem, takımın başında çıktığı maçlarda topuklu ayakkabıları, takıları ve şık giyiminin yanında hırsı ile dikkati çekiyor. Konu hakkında konuşan Erdem, "Beni ilk defa görenler, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesi yapıyor. Öyle diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Biraz gergin ve asabi tavrım var herhalde. Tek Türk kadın başantrenör olarak birilerine örnek olduğumu bildiğim ve o kadar insan beni izlediği için giyimime özen gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Parkenin topuklu başantrenörü Selen Erdem, Fatih Terim'e benzetmesi: Hoşuma gidiyor biraz gergin ve asabi tavrım var - 1

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek Türk kadın başantrenörü Selen Erdem, takımın başında çıktığı maçlarda topuklu ayakkabıları, takıları ve şık giyiminin yanında hırsı ile dikkati çekiyor.

Erdem, çalıştırdığı Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un maçlarında vazgeçilmezim dediği topuklu ayakkabılarıyla saha kenarında oradan oraya koşturup, zaman zaman da diz çökerek oyuncularına mücadele boyunca taktikler veriyor.


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Parkenin topuklu başantrenörü Selen Erdem, Fatih Terim'e benzetmesi: Hoşuma gidiyor biraz gergin ve asabi tavrım var - 2

Saha kenarındaki tavırları, oyuncularını yüreklendiren konuşmaları, vücut dili ve mimikleri ile Fatih Terim'e benzetilen Erdem, tecrübeli teknik adamla özdeşleştirilmesinden memnun.
Hedeflerini, vazgeçilmezlerini, kadın başantrenör olarak yaşadıklarını anlatan Erdem, Antalya temsilcisinin Kadınlar Süper Ligi'nde ve Avrupa Kupası elemelerinde ilk 5 resmi maçı kazanınca herkesin dikkatini çektiğini vurguladı.

Parkenin topuklu başantrenörü Selen Erdem, Fatih Terim'e benzetmesi: Hoşuma gidiyor biraz gergin ve asabi tavrım var - 3

Kimsenin kendilerinden böyle bir performans beklemediğini dile getiren Erdem, takımı istekli oyunculardan kurmak ve aile havası oluşturmak istediklerini belirtti.

Erdem, mücadeleyi sonuna kadar bırakmayıp ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde başarılı olmak istediklerini söyledi.

Parkenin topuklu başantrenörü Selen Erdem, Fatih Terim'e benzetmesi: Hoşuma gidiyor biraz gergin ve asabi tavrım var - 4

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kupası'nda gruplara kaldıklarını anımsatan Erdem, o kulvarda da ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Erdem, Türkiye'de Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dünyanın en iyi ve kaliteli liglerinden biri olduğunu, kolay maç olmadığını, her takımın birbirini yenebildiğini aktardı.

Parkenin topuklu başantrenörü Selen Erdem, Fatih Terim'e benzetmesi: Hoşuma gidiyor biraz gergin ve asabi tavrım var - 5

Antalyalılardan kendilerine verdikleri tribün desteğini artırmasını isteyen Erdem, "Tüm Antalyalılar ve Antalya'da yaşayan basketbolseverler bizi yalnız bırakmasınlar. Bu güzel şehirde her zaman bize destek olsunlar." dedi.


Parkenin topuklu başantrenörü Selen Erdem, Fatih Terim'e benzetmesi: Hoşuma gidiyor biraz gergin ve asabi tavrım var - 6

"TOPUKLU AYAKKABIDAN VAZGEÇEMİYORUM"

Erdem, Süper Lig'de kadın başantrenör olarak kalıcı olmanın yanında gelecekle ilgili hedeflerine adım adım ulaşacağına inandığını vurguladı.

Maç günleri kıyafetine çok özen gösterdiğini anlatan Erdem, "Topuklu ayakkabıdan vazgeçemiyorum. Topuklu ayakkabıdan tutun da gömleğe, saate, takılara kadar çok uğurum var. Beni ilk defa görenler, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesi yapıyor. Öyle diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Biraz gergin ve asabi tavrım var herhalde. Tek Türk kadın başantrenör olarak birilerine örnek olduğumu bildiğim ve o kadar insan beni izlediği için giyimime özen gösteriyorum. Burada biraz erkeksi duruş var ama ben topuklu ayakkabı giyiyorum. Biraz daha ciddi bir kıyafetle, daha şık bir görüntü sağlamak istiyorum. Bir maç kaybedersem hemen o günkü kıyafetlerimi değiştiririm." ifadelerini kullandı.

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