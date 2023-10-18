Parkenin topuklu başantrenörü Selen Erdem, Fatih Terim'e benzetmesi: Hoşuma gidiyor biraz gergin ve asabi tavrım var

"TOPUKLU AYAKKABIDAN VAZGEÇEMİYORUM"

Erdem, Süper Lig'de kadın başantrenör olarak kalıcı olmanın yanında gelecekle ilgili hedeflerine adım adım ulaşacağına inandığını vurguladı.



Maç günleri kıyafetine çok özen gösterdiğini anlatan Erdem, "Topuklu ayakkabıdan vazgeçemiyorum. Topuklu ayakkabıdan tutun da gömleğe, saate, takılara kadar çok uğurum var. Beni ilk defa görenler, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesi yapıyor. Öyle diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Biraz gergin ve asabi tavrım var herhalde. Tek Türk kadın başantrenör olarak birilerine örnek olduğumu bildiğim ve o kadar insan beni izlediği için giyimime özen gösteriyorum. Burada biraz erkeksi duruş var ama ben topuklu ayakkabı giyiyorum. Biraz daha ciddi bir kıyafetle, daha şık bir görüntü sağlamak istiyorum. Bir maç kaybedersem hemen o günkü kıyafetlerimi değiştiririm." ifadelerini kullandı.