Parkenin topuklu başantrenörü Selen Erdem, Fatih Terim'e benzetmesi: Hoşuma gidiyor biraz gergin ve asabi tavrım var
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek Türk kadın başantrenörü Selen Erdem, takımın başında çıktığı maçlarda topuklu ayakkabıları, takıları ve şık giyiminin yanında hırsı ile dikkati çekiyor. Konu hakkında konuşan Erdem, "Beni ilk defa görenler, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesi yapıyor. Öyle diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Biraz gergin ve asabi tavrım var herhalde. Tek Türk kadın başantrenör olarak birilerine örnek olduğumu bildiğim ve o kadar insan beni izlediği için giyimime özen gösteriyorum." ifadelerini kullandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek Türk kadın başantrenörü Selen Erdem, takımın başında çıktığı maçlarda topuklu ayakkabıları, takıları ve şık giyiminin yanında hırsı ile dikkati çekiyor.
Erdem, çalıştırdığı Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un maçlarında vazgeçilmezim dediği topuklu ayakkabılarıyla saha kenarında oradan oraya koşturup, zaman zaman da diz çökerek oyuncularına mücadele boyunca taktikler veriyor.