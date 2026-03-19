Parmağı kopan Noa Lang'dan ilk görüntü. Operasyon sonrası açıklama geldi
19.03.2026 12:49
Son Güncelleme: 19.03.2026 12:55
NTV - Haber Merkezi
Liverpool-Galatasaray maçında baş parmağında ciddi kesik oluşan sarı kırmızı takımın oyuncusu Noa Lang, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Liverpool'a konuk olduğu maçta sakatlıklar yaşandı.
Sarı-kırmızılıların takımın oyuncusu Noa Lang, reklam panolarına çarptı ve baş parmağından kesildi.
GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI
Sedye yardımıyla oyundan çıkarılan futbolcuya Liverpool taraftarı alkışlarıyla destek vermeye çalıştı. Kazanın ardından Galatasaray da açıklama yaptı.
Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.
OPERASYON SONRASI İLK GÖRÜNTÜ
Operasyonun ardından genç futbolcudan açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lang, "Ameliyatım iyi geçti." dedi.