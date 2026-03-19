Sedye yardımıyla oyundan çıkarılan futbolcuya Liverpool taraftarı alkışlarıyla destek vermeye çalıştı. Kazanın ardından Galatasaray da açıklama yaptı.

Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.