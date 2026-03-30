Parmağı reklam panolarına sıkışmıştı, Galatasaraylı Lang'ın son durumu belli oldu
30.03.2026 09:28
Selim Başeğmezer
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan Noa Lang'ın son durumu belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Premier Lig ekibi Liverpool'a karşı İngiltere'de sahaya çıkan Galatasaray, iki önemli futbolcusunu sakatlığa kurban vermişti.
İlk olarak Konate ile ikili mücadeleye giren Victor Osimhen'in kolunda kırık oluşmuştu. İkinci yarıya çıkamayan Nijeryalı golcünün yerine oyuna giren Noa Lang ise bitime 10 dakika kala reklam panolarına çarpmasının ardından parmağından ciddi şekilde sakatlanmıştı.
SON DURUMU BELLİ OLDU
Sağ el baş parmağında büyük problem yaşayan ve operasyonu başarılı geçen Lang, Hollanda Milli Takım kampına davet edilmişti.
De Telegraaf'ın haberine göre Hollanda'nın Norveç ile oynadığı maçta forma giyemeyen ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Lang, Ekvador ile oynanacak olan müsabakada görev verilmesi halinde sahaya çıkabilecek.
"PARMAĞIM ARADA KALDI"
Öte yandan Hollanda Milli Takım kampında Ziggo Sport'a konuşan Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık anını anlattı.
"Düşmemek için reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında birçok çit vardı ve oldukça keskinlerdi. Parmağım çit ile reklam panosu arasında kalarak kesildi."
"PARMAĞIM KOPMADI, YAKINDA İYİLEŞECEK"
"Dikiş atıldı ve parmağım hala tam olarak duruyor. Yakında tamamen iyileşecek, her şey yolunda. Medyayı bilirsiniz, kendi hikayelerini dünyaya yaymayı severler."
"FUTBOL İÇİN BACAKLARIMA İHTİYACIM VAR"
"Sağ elimi kullandığım için bir süre PlayStation oynayamıyorum ama geçecek. Bir de tuvalette de önemli bir ayrıntı. (Gülerek) Neyse ki futbol oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var."
PARMAĞININ SON HALİNİ PAYLAŞMIŞTI
Lang, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla parmağının son durumunu göstermişti.