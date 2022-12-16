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Partizan-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında bu akşam Sırbistan'ın Partizan ekibiyle karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 13 haftada 7 galibiyet 6 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, puan durumunda 7. sırada yer alıyor. Peki, Partizan-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Partizan-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

PARTİZAN-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında bu akşam deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak. Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da yapılacak maç TSİ 22.30'da başlayacak.

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Partizan-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

Ligde son maçında İstanbul'da İspanya'nın Cazoo Baskonia takımına 83-78 mağlup olan Anadolu Efes, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor.

Partizan ise 4 galibiyet 9 mağlubiyetle 15'inci sırada bulunuyor.

Partizan-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

AVRUPA'DA 781. MAÇ

Anadolu Efes, Partizan karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 781. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 780 karşılaşmada 445 galibiyet ve 335 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 533. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 532 mücadelenin 288'ini kazandı, 244'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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