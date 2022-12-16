Partizan-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

AVRUPA'DA 781. MAÇ

Anadolu Efes, Partizan karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 781. maçını yapacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 780 karşılaşmada 445 galibiyet ve 335 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 533. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 532 mücadelenin 288'ini kazandı, 244'ünden mağlubiyetle ayrıldı.