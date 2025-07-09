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Passolig kalktı mı? Maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? TFF'den açıklama geldi

Passolig düzenlemesinde yeni gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2014 yılında bu yana kullanılan maç biletleme ve giriş süreçlerindeki Passolig uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Stadyumlarda güvenli, keyifli maç seyredilmesi amacının yanı sıra biletsiz girişlerin engellenmesi ve şiddet, olumsuz davranış/söylemler üretenlerin tespit edilmesi için Passolig uygulaması hayata geçmişti. Peki, Passolig kalktı mı, stadyumlara girişler nasıl olacak?

Passolig kalktı mı? Maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? TFF'den açıklama geldi - 1

TFF maçları stadyumlarda izlemek isteyen futbol severlerin katılımını kolaylaştıracak bir adıma imza attığını duyurdu. Daha önce 2014 yılında başlatılan Passolig uygulamasına alternatif olarak stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarının teknolojik gelişimiyle T.C. kimlik kartlarına elektronik bilet yüklemeleri fırsatının oluşturulduğu bildirildi. İşte, detaylar...

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Passolig kalktı mı? Maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? TFF'den açıklama geldi - 2

PASSOLİG KALKTI MI?

TFF, maçlara girişler konusunda yeni bir adım atıldığını duyurdu. Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan tarihinden itibaren uygulanan biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.

İlgili kurum ve kuruluşlarla TFF'nin görüşmeleri neticesinde futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla, stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarının güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara giriş yapabilecekleri bildirildi.

Bununla birlikte kulüpler hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahipler.

Passolig kalktı mı? Maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? TFF'den açıklama geldi - 3

Passolig nedir?

Taraftarlara, kuyruk beklemeden, hızlı, güvenli bir şekilde stadyumlara giriş imkanı, kulüplere ise taraftarlarını tanıma ve yeni gelir alanları oluşturma fırsatı sağlayan, ayrıca yaygın üye işyeri ağı ile istediğiniz yerden alışveriş imkanı sunan, kişiye özel kampanyalar ile hayatınızı zenginleştiren, ayrıcalıklı ek hizmetleri ile hayatınızı kolaylaştıran bir karttır.

Passolig Kredi Kartı, Passolig Banka Kartı ve Passolig Cüzdan Ön Ödemeli Kart çeşitleriyle tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Passolig kart ücretli mi?

E-Bilet sistemine uygun üretilen Passolig Kartlarından yıllık olarak E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli tahsil edilir. Kulüp bazında 500 TL, 250 TL, 215 TL ve 164 TL olarak E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli bulunur. E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli senede bir defa kesilir, her yıl E-Bilet kullanım süresi uzatılarak kullanılabilir.

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