Passolig kalktı mı? Maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? TFF'den açıklama geldi
Passolig düzenlemesinde yeni gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2014 yılında bu yana kullanılan maç biletleme ve giriş süreçlerindeki Passolig uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Stadyumlarda güvenli, keyifli maç seyredilmesi amacının yanı sıra biletsiz girişlerin engellenmesi ve şiddet, olumsuz davranış/söylemler üretenlerin tespit edilmesi için Passolig uygulaması hayata geçmişti. Peki, Passolig kalktı mı, stadyumlara girişler nasıl olacak?
TFF maçları stadyumlarda izlemek isteyen futbol severlerin katılımını kolaylaştıracak bir adıma imza attığını duyurdu. Daha önce 2014 yılında başlatılan Passolig uygulamasına alternatif olarak stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarının teknolojik gelişimiyle T.C. kimlik kartlarına elektronik bilet yüklemeleri fırsatının oluşturulduğu bildirildi. İşte, detaylar...