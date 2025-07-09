Passolig kalktı mı? Maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? TFF'den açıklama geldi

Passolig nedir?



Taraftarlara, kuyruk beklemeden, hızlı, güvenli bir şekilde stadyumlara giriş imkanı, kulüplere ise taraftarlarını tanıma ve yeni gelir alanları oluşturma fırsatı sağlayan, ayrıca yaygın üye işyeri ağı ile istediğiniz yerden alışveriş imkanı sunan, kişiye özel kampanyalar ile hayatınızı zenginleştiren, ayrıcalıklı ek hizmetleri ile hayatınızı kolaylaştıran bir karttır.



Passolig Kredi Kartı, Passolig Banka Kartı ve Passolig Cüzdan Ön Ödemeli Kart çeşitleriyle tüm ihtiyaçları karşılıyor.



Passolig kart ücretli mi?



E-Bilet sistemine uygun üretilen Passolig Kartlarından yıllık olarak E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli tahsil edilir. Kulüp bazında 500 TL, 250 TL, 215 TL ve 164 TL olarak E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli bulunur. E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli senede bir defa kesilir, her yıl E-Bilet kullanım süresi uzatılarak kullanılabilir.