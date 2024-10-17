Paul Pogba'dan Mourinho sözleri: Kavgayı ben başlatmadım!
Doping yaptığı gerekçesiyle futboldan bir süredir ayrı kalan Paul Pogba, eski hocası Jose Mourinho ile arasında geçenleri anlattı. Pogba, "Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım." ifadelerini kullandı.
Doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen ve cezası 1,5 yıla düşürülen Paul Pogba, eski hocası ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu.