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Paul Pogba'dan Mourinho sözleri: Kavgayı ben başlatmadım!

Doping yaptığı gerekçesiyle futboldan bir süredir ayrı kalan Paul Pogba, eski hocası Jose Mourinho ile arasında geçenleri anlattı. Pogba, "Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım." ifadelerini kullandı.

Paul Pogba'dan Mourinho sözleri: Kavgayı ben başlatmadım! - 1

Doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen ve cezası 1,5 yıla düşürülen Paul Pogba, eski hocası ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu.


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Paul Pogba'dan Mourinho sözleri: Kavgayı ben başlatmadım! - 2

Mourinho ile 2016'da birlikte çalışan Pogba, ESPN'e  yaptığı açıklamada, "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti." dedi.


Paul Pogba'dan Mourinho sözleri: Kavgayı ben başlatmadım! - 3

"Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum." diyen yıldız futbolcu "Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım." ifadelerini kullandı. 


Paul Pogba'dan Mourinho sözleri: Kavgayı ben başlatmadım! - 4

Pogba sözlerini şöyle sürdürdü: "Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek."

Paul Pogba'dan Mourinho sözleri: Kavgayı ben başlatmadım! - 5

31 yaşındaki futbolcu kariyerine İtalyan devi Juventus'ta devam ediyor.

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