Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali

Daha sonra 2024 yılında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pogba, "Jose Mourinho ile sevgili gibiydik. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Aslında her şey harika başladı. Manchester United'a geri dönmemin sebeplerinden biri de Mourinho'ydu. Beni dönmeye ikna etti. Neden kavga ettiğimizi ise bilmiyorum. Aslında ben kavga etmiyor veya ben başlatmıyordum. Fikir ayrılığına düştük. Ancak Mourinho'ya büyük bir saygım var. Yarın onu görürsem kocaman sarılacağım. Elbette bir gün bunu oturup konuşmamız gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.