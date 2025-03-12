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Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali

Fransız futbolcu Paul Pogba'nın 1,5 yıllık doping cezası sona erdi. Cezasını tamamlayan serbest oyuncu statüsündeki Pogba, yeni bir takımla anlaşması halinde futbola dönebilecek. Fransız yıldız için Süper Lig ihtimali gündeme geldi.

Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali - 1

Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

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Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali - 2

Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Juventus, Kasım 2024'te Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti.

Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali - 3

Dünyaca ünlü futbolcunun, sahalara hangi takımla döneceği merak ediliyor. Daha önce adı Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile ciddi şekilde anılan Paul Pogba'nın transferi, teknik direktör De Zerbi'nin kararıyla iptal edilmişti.

Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali - 4

MARSİLYA'DA DE ZERBI VETO ETMİŞTİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı, "Ben olduğum sürece soyunma odamın dengesini kimse bozamaz. Pogba'yı almama sebebimiz bu değildi. Takımımda ne kadar çok 'şampiyon' olursa o kadar mutlu olurum. Ancak Paul hazır olduğunda onu nerede kullanabileceğimizi anlamamız gerekiyordu. Bu nedenle bu kararı aldık, belki ileride değişir." ifadelerini kullanmıştı.

Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali - 5
Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali - 6

Futbola Avrupa'da devam etmek istediği bilinen Paul Pogba için Süper Lig ihtimali doğdu. Deneyimli futbolcu için Fenerbahçe ile Galatasaray'ın devreye girdiği ve nabız yokladığı iddia edildi. Uzun süredir yeşil sahalardan uzak olan Pogba'nın Türkiye ihtimaline sıcak baktığı ve kendisini yeniden kanıtlamak istediği öne sürüldü.

Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali - 7

DAHA ÖNCE MOURINHO İLE ÇALIŞTI

2016/17 sezonunda Manchester United'ın başına geçen Jose Mourinho, aynı dönemde milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Paul Pogba ile birlikte çalışmıştı.

Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali - 8

Portekizli çalıştırıcı ile Fransız yıldız arasında yaşanan gerilim sonrası Pogba'nın ikinci kaptanlığı elinden alınmıştı. Paul Pogba, Manchester United'da Mourinho ile çalıştığı dönemde zihinsel sorunlar yaşadığını ve depresyona girdiğini söylemişti.

Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali - 9

Daha sonra 2024 yılında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pogba, "Jose Mourinho ile sevgili gibiydik. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Aslında her şey harika başladı. Manchester United'a geri dönmemin sebeplerinden biri de Mourinho'ydu. Beni dönmeye ikna etti. Neden kavga ettiğimizi ise bilmiyorum. Aslında ben kavga etmiyor veya ben başlatmıyordum. Fikir ayrılığına düştük. Ancak Mourinho'ya büyük bir saygım var. Yarın onu görürsem kocaman sarılacağım. Elbette bir gün bunu oturup konuşmamız gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.

Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali - 10

Öte yandan ESPN'in haberinde futbolcuyla Serie A'dan Fiorentina ve La Liga'dan bazı kulüplerin ilgilendiği belirtilirken, Pogba'nın Suudi Arabistan ve Brezilya'dan gelen teklifleri reddettiği ifade edildi.

Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali - 11
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