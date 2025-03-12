Paul Pogba'nın futbola dönüşü için Fenerbahçe ve Galatasaray ihtimali
Fransız futbolcu Paul Pogba'nın 1,5 yıllık doping cezası sona erdi. Cezasını tamamlayan serbest oyuncu statüsündeki Pogba, yeni bir takımla anlaşması halinde futbola dönebilecek. Fransız yıldız için Süper Lig ihtimali gündeme geldi.
Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.