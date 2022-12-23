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Pelicans, McCollum'un 40 sayı attığı maçta Spurs'ü yendi (NBA'de gecenin sonuçları 23 Aralık 2022)

NBA'de Pelicans, sahasında Spurs'ü mağlup etti. Jazz, konuk ettiği Washington Wizards'ı yenerek 19 galibiyete ulaştı.

Pelicans, McCollum'un 40 sayı attığı maçta Spurs'ü yendi (NBA'de gecenin sonuçları 23 Aralık 2022) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 2 maçla devam edildi.

Pelicans, McCollum'un 40 sayı attığı maçta Spurs'ü yendi (NBA'de gecenin sonuçları 23 Aralık 2022) - 2

New Orleans Pelicans, CJ McCollum'un 40 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle yıldızlaştığı mücadelede Spurs'ü yenerek 19. galibiyetini aldı.

Pelicans, McCollum'un 40 sayı attığı maçta Spurs'ü yendi (NBA'de gecenin sonuçları 23 Aralık 2022) - 3

Ev sahibi ekipte Jonas Valanciunas 16 sayı, 10 ribaunt, Trey Murphy 15 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Pelicans, McCollum'un 40 sayı attığı maçta Spurs'ü yendi (NBA'de gecenin sonuçları 23 Aralık 2022) - 4

Spurs'te Jeremy Sochan'ın 23, Tre Jones'un 19 ve Josh Richardson'ın 14 sayısı, sezonun 21. yenilgisini önleyemedi.

Pelicans, McCollum'un 40 sayı attığı maçta Spurs'ü yendi (NBA'de gecenin sonuçları 23 Aralık 2022) - 5

JAZZ EVİNDE KAZANDI

Utah Jazz, konuk ettiği Washington Wizards'ı 120-112'lik skorla geçerek 19 galibiyete ulaştı.

Pelicans, McCollum'un 40 sayı attığı maçta Spurs'ü yendi (NBA'de gecenin sonuçları 23 Aralık 2022) - 6

Jazz'da Malik Beasley 25 sayı, 4 top çalma, Jordan Clarkson 23 sayı, 7 ribaunt ve Lauri Markkanen 21 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Pelicans, McCollum'un 40 sayı attığı maçta Spurs'ü yendi (NBA'de gecenin sonuçları 23 Aralık 2022) - 7

Sezonun 21. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta Bradley Beal 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Kyle Kuzma 21 sayı, 5 ribaunt üretti.

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