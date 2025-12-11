Penaltı canavarı Berke Özer yine yapacağını yaptı! Avrupa'da fırtına gibi
11.12.2025 22:56
NTV - Haber Merkezi
Berke Özer'in penaltı kurtardığı maçta Lille, deplasmanda Young Boys'a mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsviçre ekibi Young Boys ile Fransa temsilcisi Lille karşı karşıya geldi.
Wankdorf Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Young Boys'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 61. dakikada Males kaydetti.
BERKE ÖZER, 90 DAKİKA OYNADI
Lille'de Bouaddi, 32. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Milli futbolcu Berke Özer, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca Lille kalesini korudu.
FIRTINA GİBİ
Young Boys'un kazandığı penaltıda topun başına Chris Bedia geçti. Kaleci Berke Özer, 29 yaşındaki futbolcunun sol alt köşeye göndermek istediği meşin yuvarlağı uzanarak çeldi.
Dönen topu yine bir Young Boys oyuncusu tamamlamak istedi ancak Özer, bu topu da çıkarmayı başardı.
PENALTI CANAVARI
Genç file bekçisi, Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki PAOK maçının 72. dakikasında Zivkovic'in kullandığı penaltıyı ayaklarıyla kurtardı ve rakibine gol izni vermemişti.
Berke Özer, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Roma deplasmanında üst üste tekrar edilen 3 penaltı vuruşunda da kalesine duvar örmüştü.