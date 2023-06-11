Pep Guardiola tarihe geçti
İngiliz futboluna son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Manchester City ile üç kupayı da kazanan 52 yaşındaki Pep Guardiola, bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçti. Maçın ardından kameraların karşısına geçen Guardiola, "Geçmişte çok yaklaştık olmadı ama bugün başardık. Önümüzdeki yıl tekrar çok çalışmak, yeniden kazanmak, burada olmak, unutulmamak istiyorum." dedi.
İngiliz futboluna son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir rekor kırdı.