Pep Guardiola tarihe geçti

"Kariyerinizde ikinci kez üçleme yaptınız, neler hissediyorsunuz" sorusuna Guardiola, "Şu an hiçbir şey bitmedi. Bunu daha önce Barcelona'da da yaşamıştım. İlk yarıda kendimizi bulmaya çalıştık, çabaladık. Rodri çok emek sarf etti. Son dakikalarda inanılmaz bir baskı yaptı rakibimiz. Ederson gibi bir kaleciye sahip olmak büyük şans. Çok iyi kurtarışlar yaptı." yanıtını verdi.