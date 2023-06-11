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Pep Guardiola tarihe geçti

İngiliz futboluna son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Manchester City ile üç kupayı da kazanan 52 yaşındaki Pep Guardiola, bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçti. Maçın ardından kameraların karşısına geçen Guardiola, "Geçmişte çok yaklaştık olmadı ama bugün başardık. Önümüzdeki yıl tekrar çok çalışmak, yeniden kazanmak, burada olmak, unutulmamak istiyorum." dedi.

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İngiliz futboluna son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir rekor kırdı.

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Pep Guardiola tarihe geçti - 2

Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, Federasyon Kupası zaferiyle de İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı yedi yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.

Pep Guardiola tarihe geçti - 3

Bu sezon Premier Lig ve Federasyon Kupası'na İstanbul'un ev sahipliği yaptığı finalde Inter'i 1-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de ekleyen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, tarihi bir başarıya imza attı.

Pep Guardiola tarihe geçti - 4

Favori olarak geldiği İstanbul'dan kupayla ayrılan Manchester ekibi, 24 yıl sonra İngiliz futbolunda "üçleme" (treble) yapmayı başaran ikinci kulüp oldu.

Pep Guardiola tarihe geçti - 5

Manchester United, "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un çalıştırdığı 1999'da Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni aynı yıl kazanarak İngiliz futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.

Pep Guardiola tarihe geçti - 6

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısına alkışlar eşliğinde girdi.

Pep Guardiola tarihe geçti - 7

Inter'i gösterdiği performanstan dolayı kutlayan Guardiola, "Bu acıyı tamir edebilecek sözler yok. Ama Avrupa'nın en iyi ikinci takımı oldular. Sportif direktörümüze teşekkür etmek istiyorum. Genellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmazsanız ertesi gün işten kovulursunuz. Bizim projemiz işe yaradı. Geçmişte çok yaklaştık olmadı ama bugün başardık." diye konuştu.

Pep Guardiola tarihe geçti - 8

"Kariyerinizde ikinci kez üçleme yaptınız, neler hissediyorsunuz" sorusuna Guardiola, "Şu an hiçbir şey bitmedi. Bunu daha önce Barcelona'da da yaşamıştım. İlk yarıda kendimizi bulmaya çalıştık, çabaladık. Rodri çok emek sarf etti. Son dakikalarda inanılmaz bir baskı yaptı rakibimiz. Ederson gibi bir kaleciye sahip olmak büyük şans. Çok iyi kurtarışlar yaptı." yanıtını verdi.

Pep Guardiola tarihe geçti - 9

Alex Ferguson'un da üçleme yaptığını hatırlatan Guardiola, İngiltere'de İskoç teknik adamla aynı başarıyı yakalamanın harika bir duygu olduğunu kaydetti.

Pep Guardiola tarihe geçti - 10

Şeyh Mansur'un kulübü almasından sonra her şeyin çok değiştiğini aktaran Guardiola, "Onsuz bunlar mümkün olamazdı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanma, inandığımız şeyin peşinden gitmek. Bu fırsatı, bu imkanı bize sundukları için onlara teşekkür etmeliyim. Manchester City bu yıl kazanmalıydı, başarmalıydı. Bunu hak ettik." ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola tarihe geçti - 11

Guardiola, Inter karşısında çok baskı hissettiklerini belirterek, "İtalyan takımları öyle iyi oynuyorlar ki baskıyı çok hissediyorsunuz. Baskıdan kaçmak mümkün olmuyor. Önümüzde yıl tekrar çok çalışmak, yeniden kazanmak, burada olmak, unutulmamak istiyorum. Sonunda kazanamamak da var." şeklinde görüş belirtti.

Pep Guardiola tarihe geçti - 12

Kendisine yönelik her yıl bütün kupaları kazanma beklentisi olduğunu dile getiren, 6-7 yılda çok büyük işler başardıklarını söyledi.

Pep Guardiola tarihe geçti - 13

Deneyimli teknik adam, kalecileri Ederson'un ikinci yarıda bir hatasının olduğunu hatırlatarak, "Çok pahalıya mal olabilirdi ama olmadı. Eski bir futbolcu olarak şunu söyleyebilirim, bazen kendiniz olamıyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.

Pep Guardiola tarihe geçti - 14
Pep Guardiola tarihe geçti - 15
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