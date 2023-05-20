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Pep Guardiola ulaşılamaz başarısıyla tarihe geçti

Premier Lig'de Manchester City, Arsenal'ın yenilmesiyle şampiyonluğu garantiledi. Bu sonuçla Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, üst üste 3. Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Bununla birlikte Katalan teknik direktör, 3 büyük ligin 3 farklı takımla üst üste 3 şampiyonluk kazanan ilk teknik direktör oldu

Pep Guardiola ulaşılamaz başarısıyla tarihe geçti - 1

Manchester City, Arsenal'in Nottingham Forrest deplasmanındaki maçı kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan etti.

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Pep Guardiola ulaşılamaz başarısıyla tarihe geçti - 2

Bununla birlikte Manchester City ve Pep Guardiola üst üste 3. kez Premier Lig'de şampiyon oldu.

Pep Guardiola ulaşılamaz başarısıyla tarihe geçti - 3

GUARDIOLA'NIN ULAŞILMAZ BAŞARISI

Teknik direktörlük kariyerine Barcelona'da başlayan Guardiola, 2009'dan 2011'e kadar üst üste 3 sene La Liga'yı kazandı.

Pep Guardiola ulaşılamaz başarısıyla tarihe geçti - 4

52 yaşındaki teknik direktör, Bayern Münih döneminde de 2014 ve 2016 yılları arasında üst üste 3 kez Bundesliga şampiyonluğu kazandı.

Pep Guardiola ulaşılamaz başarısıyla tarihe geçti - 5

Son olarak City'nin başında bir kez daha aynı başarıyı tekrarlayan Guardiola, 3 büyük ligde 3 farklı takımla üst üste 3 şampiyonluk kazanan ilk teknik direktör oldu.

Pep Guardiola ulaşılamaz başarısıyla tarihe geçti - 6

Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerindeki 14 sezonun 11'inde lig şampiyonluğu yaşadı.

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