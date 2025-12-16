Performansıyla Avrupa'yı salladı, dünya devini peşine taktı. Tarihe geçen milli yıldızı istiyorlar
16.12.2025 11:16
NTV - Haber Merkezi
Milli kaleci Berke Özer, Lille'de gösterdiği performans sonrası Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.
Sezon başında Eyüpspor'dan Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan milli kaleci Berke Özer, ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı.
Fransa ve Avrupa Ligi'nde kurtardığı penaltılarla "Penaltı canavarı" olarak anılan başarılı file bekçisi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarına girdi.
MILAN'IN YAKIN TAKİBİNDE
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Manchester City'nin ardından Milan da Berke Özer'i yakın takibe aldı.
Milan'da forma giyen Mike Maignan'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili belirsizliği devam ettiği belirtilirken, ilk alternatifin Berke Özer olduğu aktarıldı.
Milan, şu anki kalecisi Mike Maignan'ı da 2021 yılında Lille'den kadrosuna katmıştı.
PENALTILARDA RAKİBİ YOK
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsviçre ekibi Young Boys deplasmanına çıkan Lille'de Berke Özer, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca kalesini korumuştu.
Young Boys'un kazandığı penaltıda topun başına Chris Bedia geçmişti. Kaleci Berke Özer, 29 yaşındaki futbolcunun sol alt köşeye göndermek istediği meşin yuvarlağı uzanarak çelmişti.
Dönen topu yine bir Young Boys oyuncusu tamamlamak istemiş ancak Özer, bu topu da çıkarmayı başarmıştı.
Genç file bekçisi, Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki PAOK maçının 72. dakikasında Zivkovic'in kullandığı penaltıyı ayaklarıyla kurtardı ve rakibine gol izni vermemişti.
Berke Özer, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Roma deplasmanında üst üste tekrar edilen 3 penaltı vuruşunda da kalesine duvar örmüştü.
AVRUPA LİGİ TARİHİNE GEÇTİ
25 yaşındaki kaleci, bir Avrupa Ligi sezonunda üç penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.