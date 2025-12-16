Performansıyla Avrupa'yı salladı, dünya devini peşine taktı. Tarihe geçen milli yıldızı istiyorlar

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsviçre ekibi Young Boys deplasmanına çıkan Lille'de Berke Özer, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca kalesini korumuştu.

Young Boys'un kazandığı penaltıda topun başına Chris Bedia geçmişti. Kaleci Berke Özer, 29 yaşındaki futbolcunun sol alt köşeye göndermek istediği meşin yuvarlağı uzanarak çelmişti.

Dönen topu yine bir Young Boys oyuncusu tamamlamak istemiş ancak Özer, bu topu da çıkarmayı başarmıştı.