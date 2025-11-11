PFDK'ya sevk edilen futbolculardan açıklama: "Kendi takımım dışındaki bahis işlemi"

"Futbol kariyerim boyunca bahisle en ufak bir bağım, ilgim ya da ilişkim olmadı.

Bugün ismimin böyle bir iddiayla anılması, hem yıllardır verdiğim emeğe hem de Beşiktaş formasıyla temsil ettiğim değerlere büyük bir haksızlıktır.

Adliyeye giderek bu asılsız iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Gerçeğin ortaya çıkması ve emeğimin lekelenmemesi için hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğim.

Beşiktaş camiasının ve tüm futbolseverlerin içi rahat olsun; vicdanım da geçmişim de tertemizdir."