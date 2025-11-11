PFDK'ya sevk edilen futbolculardan açıklama: "Kendi takımım dışındaki bahis işlemi"
11.11.2025 09:58
NTV - Haber Merkezi
TFF'nin bahis oynadıkları gerekçesiyle 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk etmesinin ardından adı geçen futbolcular açıklama yaptı, kulüpler de sessiz kalmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
Futbolcular “tedbirli” olarak sevk edildikleri için tedbir kalkana kadar bugünden itibaren hiçbir maçta forma giyemeyecekler.
Sevk edilen futbolculara oynadıkları bahis yoğunluğuna göre 3 ay ila 12 ay arasında bir disiplin cezası verilecek. Bunun ardından 7 gün içinde Tahkim Kurulu’na başvurarak yeniden bir savunma yapma hakları olacak. Tahkim cezayı onarsa bu isimler forma giyemeyecekler.
Suçlanan futbolcular arasında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan ise Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal da yer aldı. Bu isimler ve kulüplerinden peş peşe açıklamalar yapıldı.
EREN ELMALI
"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin soruşturmasında geçtiğini gördüm. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki bu dosyada adımın yer almasının nedeni yaklaşık 5 yıl önce kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur. Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım. Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır. Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim."
NECİP UYSAL
"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.
Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.
Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."
METEHAN BALTACI
“Adımın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin sürecinde geçmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim. Bugüne kadar sahada her zaman emeğimle, azmimle ve mücadelemle var olmaya çabaladım. Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye gayret ettim. Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek isterim ki bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır. Futbolun adaletine güvenen bir sporcuyum ve bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum. Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Özellikle belirtmek isterim ki bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum.”
ERSİN DESTANOĞLU
"Futbol kariyerim boyunca bahisle en ufak bir bağım, ilgim ya da ilişkim olmadı.
Bugün ismimin böyle bir iddiayla anılması, hem yıllardır verdiğim emeğe hem de Beşiktaş formasıyla temsil ettiğim değerlere büyük bir haksızlıktır.
Adliyeye giderek bu asılsız iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Gerçeğin ortaya çıkması ve emeğimin lekelenmemesi için hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğim.
Beşiktaş camiasının ve tüm futbolseverlerin içi rahat olsun; vicdanım da geçmişim de tertemizdir."
GALATASARAY
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.
Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir.
Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.
Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmete olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır."
BEŞİKTAŞ
"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.
Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir.
İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır.
Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."