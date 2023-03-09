Phoenix Suns üst üste 4. galibiyetini aldı (NBA'de gecenin sonuçları 9 Mart 2023)

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın 4. sırasındaki Suns, konferansta play-in potasına girmeye çalışan Thunder'ı yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Suns'ta Devin Booker 44 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Terrence Ross 24 sayı, Chris Paul de 18 sayı, 9 asist, 4 top çalmayla galibiyete katkıda bulundu.