"Play-off'ta onları istemem" diyen Montella, kulüplerden özel ricasını açıkladı
19.11.2025 02:26
Son Güncelleme: 19.11.2025 02:30
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.
La Cartuja Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"FARKLI OLACAĞINI BİLİYORDUK"
"İnanılmaz bir mücadele verdi oyuncularımız... Farklı bir maç olacağını biliyorduk ve farkındaydık. Beraber fedakarlıklar yapmamız gerektiğini biliyorduk. Takım ruhuyla mücadele ederseniz, en iyisini yaparsanız. En son Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 7 şut attılar, biz de şut attırmadık. Az süre verdiğimiz oyuncuların hazır olması beni gururlandırıyor."
"FUTBOLCULAR BANA İNANDI"
"Başından beri planımızdan emindim, futbolcularıma da söyledim. Futbolcularımız bana inandılar, onlara teşekkür ettim. Başarılı olacakları bir strateji uyguluyorum. Galibiyet için denedik ama iki taraf için de hak edilen bir sonuç oldu."
MONTELLA'NIN RİCASI
"Bir ricam olacak. mart ayında kulüplerimiz bir maç eksik oynarsa futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışabilirsek çok sevinirim. Bu maç beni fazlasıyla gururlandırıyor. Futbolculara maç sonu teşekkür ettim. Büyük bir fedakarlık gösterdiler. Acayip bir mücadele gösterdiler hepsi. Kim oynarsa oynasın, rekabet yüzdemiz yüksek o yüzden emindik böyle bir performanstan. Bu sonucu da kabul ediyoruz. Sonuna kadar denedik ama olmadı, galip de gelebilirdik."
"SALİH İNANILMAZ BİR MAÇ ÇIKARDI"
"Altını çizmem gerekiyor. Özel dönemden geçen futbolcularımız ya da zor günler yaşayan futbolcularımız için çok mutluyum. Salih uzun zamandır kendi kulübünde istediği gibi oynayamıyor ve inanılmaz bir maç çıkardı. Kendisiyle gurur duyuyorum."
"DENİZ GÜL'Ü TAKİPTEYİZ"
“Deniz Gül gelişime çok açık, daha tamamlanmamış bir oyuncu. Sıkı takipteyiz ve gelişmesini arzuyla bekliyoruz. Fedakarlıkla oynadı ve bir gol attı. Kaleyi hisseden bir forvet gibi oynadı. 17 gol attık gruplarda, maç ortalamasında 3 gol! Muazzam bir iş yaptı bizim çocuklarımız.”
"KAZANABİLİRDİK"
"ORKUN, ÇAĞLAR, İRFAN CAN..."
"Orkun zor bir dönemden geçti ama inanılmaz bir karakter gösterdi. Çağlar az oynadığı bir dönemden geçiyor. O da inanılmaz bir performans gösterdi. İrfan Can da zor bir dönemden geçmesine rağmen çok iyi bir performans gösterdi herkese. Bu isimler saha dışında da örnek karakterler. Böyle iyi olduğunuzda yukarıdan da yardım oluyor. Altay da uzun zamandır oynamıyor ama müthiş performans gösterdi, son dakikalarda şans da yanındaydı. Örnek karakterler olunca, her şeyi ortaya koyduğunuzda yukarıdan da yardım geliyor ister istemez."
"İTALYA'YI İSTEMEM"
"Play-off'ta İtalya'yla karşılaşmak istemem. Benim için maneviyatı dolu bir maç olur."