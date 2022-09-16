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Polonya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final)

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Polonya ve Fransa karşı karşıya gelecek. İtalya'yı 93-85 mağlup eden Fransa ile son şampiyon Slovenya'yı 90-87 yenen Polonya, yarı finalde karşılaşacak. Peki, Polonya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 16.09.2022 - 11:10

Polonya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final) - 1

2022 Şampiyonası'nda bugün yarı final heyecanı yaşanacak. Türkiye A Milli Takımımızı uzatmalarda eleyen , bu akşam ile yarı finalde mücadele edecek. Peki, Polonya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Polonya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final) - 2

POLONYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında 16 Eylül Cuma günü (Bugün) Polonya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak olan mücadele saat 18.15'te başlayacak.

Karşılaşma NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

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Polonya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final) - 3

FRANSA, UZATMALARDA KAZANDI

Fransa ve Polonya, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan çeyrek finallerin ikinci günü, 2013 şampiyonu Fransa ile 1983 ve 1999 şampiyonu İtalya arasındaki maçla başladı.

Son 16 saniyeye 77-75 üstünlükle giren İtalya'da Fontecchio, taktik faul sonrası kullandığı 2 serbest atışı da kaçırdı. Fransa'nın hücumunda Heurtel, bitime 5 saniye kala attığı turnikeyle maçı uzatmaya taşıdı.

Polonya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final) - 4

Uzatma bölümünde etkileyici bir hücum performansı sergileyen Fransa, maçı 93-85 kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Fransa'da maçın kahramanı Heurtel 20 sayı, 8 asist, Gobert de 19 sayı, 14 ribauntla oynadı. İtalya cephesindeyse Fontecchio ve Spissu 21'er sayı kaydetti.

Polonya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final) - 5

POLONYA SON ŞAMPİYONU ELEDİ

Fransa'nın rakibini belirleyecek diğer eşleşmede ise son şampiyon Slovenya ile turnuvadaki en iyi derecesi 1963'teki ikinciliği olan Polonya karşılaştı.

Soyunma odasına 19 sayı farkla (39-58) geride giden Slovenya, 4. çeyreğin başında öne geçmeyi başardı.

Polonya, son 6 dakikaya 74-70 geride girmesine rağmen Slaughter'ın etkili oyunuyla sahadan 90-87 galip ayrıldı.

Böylece Polonya, 1971'den bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalist oldu.

Polonya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final) - 6

Polonya'yı galibiyete, 26 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Ponitka ve 16 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Slaughter taşıdı.

Polonya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final) - 7

Slovenya'da Cancar 21, Dragic 17 sayı attı. Slovenya'nın yıldız oyuncusu Doncic, yüzde 33 saha içi isabetiyle 14 sayı, 11 ribaunt, 7 asist üretti.

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