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Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 31 yıl sonra ilk mücadele

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçı kapsamında Polonya ile kozlarını paylaşacak. 31 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki takım, EURO 2024 maçları öncesi kendilerini kanıtlamak istiyor. Peki, Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 31 yıl sonra ilk mücadele - 1

Hazırlık maçı kapsamında Türkiye A Milli Futbol Takımı yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. 2024 Avurpa Futbol Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Milli Takım, 31 yıl sonra karşılaşacağı Polonya'yı yenmek ve turnuva öncesinde moral bulmak istiyor. Peki, Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 31 yıl sonra ilk mücadele - 2

POLONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 31 yıl sonra ilk mücadele - 3

31 YIL SONRA İLK KARŞILAŞMA

Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek.

Ay-yıldızı ekip, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da oynadı.

İnönü Stadı'nda oynanan 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu müsabakasını Türkiye 2-1 kazanmıştı.

Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 31 yıl sonra ilk mücadele - 4

18. RANDEVU

Türkiye ile Polonya, yarın oynayacakları müsabakayla tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Milliler, geride kalan 17 müsabakada, 3 galibiyet elde ederken, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 11 kez galip geldi.

Ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gol gördü.

Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 31 yıl sonra ilk mücadele - 5

İLK MAÇ 100 SENE ÖNCE

İki ülke A milli futbol takımları, ilk kez 29 Haziran 1924'te karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Lodz şehrinde oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Bu müsabaka, Türk Milli Takımı'nın tarihinde oynadığı 6. maç olarak kayıtlara geçti.​​​​​​

Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 31 yıl sonra ilk mücadele - 6

3 İSİM ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarıldı.

Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu.

Ay-yıldızlıların EURO 2024 kadrosu şu şekilde;

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

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