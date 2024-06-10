Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 31 yıl sonra ilk mücadele
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçı kapsamında Polonya ile kozlarını paylaşacak. 31 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki takım, EURO 2024 maçları öncesi kendilerini kanıtlamak istiyor. Peki, Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hazırlık maçı kapsamında Türkiye A Milli Futbol Takımı yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. 2024 Avurpa Futbol Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Milli Takım, 31 yıl sonra karşılaşacağı Polonya'yı yenmek ve turnuva öncesinde moral bulmak istiyor. Peki, Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?