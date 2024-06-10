Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 31 yıl sonra ilk mücadele

Hazırlık maçı kapsamında Türkiye A Milli Futbol Takımı yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. 2024 Avurpa Futbol Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Milli Takım, 31 yıl sonra karşılaşacağı Polonya'yı yenmek ve turnuva öncesinde moral bulmak istiyor. Peki, Polonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?