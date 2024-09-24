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Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor: Harry Potter büyüledi!

Benfica'ya imza atan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, etkili performansına devam ediyor. Son maçında iki asist yapan Aktürkoğlu Portekiz'de manşetlere çıktı. Milli yıldız için, "Harry Potter büyüledi" manşeti atıldı.

Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor: Harry Potter büyüledi! - 1

Benfica'da forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu başarılı performansına devam ediyor.


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Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor: Harry Potter büyüledi! - 2

Portekiz 1. Futbol Ligi 6. hafta mücadelesinde milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti.


Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor: Harry Potter büyüledi! - 3

Bessa Stadı'nda oynanan mücadelede Orkun Kökçü takımının 2. golüne imza atarken, Kerem Aktürkoğlu da ilk 2 golün asistini yaptı.


Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor: Harry Potter büyüledi! - 4

Son karşılaşmada biri Orkun'a olmak üzere iki asist yapan Aktürkoğlu, herkesi kendisine hayran bıraktırdı.


Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor: Harry Potter büyüledi! - 5

Bir pozisyonda rakibiyle çarpışan ve yüzüne darbe alan Kerem, kenara gelmek zorunda kaldı. Oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde görüntülenen Kerem'in gözü morardı.


Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor: Harry Potter büyüledi! - 6

PORTEKİZ BASINI KEREM'İ MANŞETLERE TAŞIDI

GLOROSIO 1904: Aktürkoğlu, Hogwarts'ın büyüsünü Bessa'ya taşıdı

A BOLA: Harry Potter iki asistle büyüledi. Aktürkoğlu yine Kırmızılar'ın galibiyetinde belirleyici oldu ve bu kez iki gol atarak cömert bir rol oynadı. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, Harry Potter 59. dakikada büyük bir gol fırsatını kaçırdı.

ZEROZERO: Aktürkoğlu soldan iyi bir hareketle Pavlidis'i topla buluşturdu ve Yunan oyuncu, topu ağlara gönderdi. Aktürkoğlu daha sonra adını golcüler listesine ekleme şansına sahipti ancak fırsatı kaçırdı.

RECORD: Orkun, maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Vatandaşı Aktürkoğlu ise her zaman takımın en yerinde duramayan oyuncularından biri oldu ama tam olarak istediği gibi bir gece geçiremedi. Birkaç şansı harcadı ama maçı da iki asistle tamamladı.

NOTICIASAOMINUTO: Benfica, Bessa'yı 'Türk hamamına' çevirdi.

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