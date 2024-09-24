Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor: Harry Potter büyüledi!

PORTEKİZ BASINI KEREM'İ MANŞETLERE TAŞIDI

GLOROSIO 1904: Aktürkoğlu, Hogwarts'ın büyüsünü Bessa'ya taşıdı



A BOLA: Harry Potter iki asistle büyüledi. Aktürkoğlu yine Kırmızılar'ın galibiyetinde belirleyici oldu ve bu kez iki gol atarak cömert bir rol oynadı. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, Harry Potter 59. dakikada büyük bir gol fırsatını kaçırdı.



ZEROZERO: Aktürkoğlu soldan iyi bir hareketle Pavlidis'i topla buluşturdu ve Yunan oyuncu, topu ağlara gönderdi. Aktürkoğlu daha sonra adını golcüler listesine ekleme şansına sahipti ancak fırsatı kaçırdı.



RECORD: Orkun, maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Vatandaşı Aktürkoğlu ise her zaman takımın en yerinde duramayan oyuncularından biri oldu ama tam olarak istediği gibi bir gece geçiremedi. Birkaç şansı harcadı ama maçı da iki asistle tamamladı.



NOTICIASAOMINUTO: Benfica, Bessa'yı 'Türk hamamına' çevirdi.