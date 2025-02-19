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Portekiz basınından Orkun Kökçü'ye övgü: "Benfica'nın kahramanı!"

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 1-0'ın rövanşında Monaco ile 3-3 berabere kalarak bir üst tura yükseldi. Kırmızı-beyazlıların son 16 turuna kalmasını garantileyen golü kaydeden Orkun Kökçü ise ülke basınında büyük yankı uyandırdı. Portekiz basınında Orkun "Benfica'nın kahramanı" olarak anıldı.

Portekiz basınından Orkun Kökçü'ye övgü: "Benfica'nın kahramanı!" - 1

SON 16'YI GARANTİLEDİ

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında 1-0 kazandığı Monaco mücadelesinin rövanşında 3-3 berabere kalarak son 16'ya kalmayı garantiledi.

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Portekiz basınından Orkun Kökçü'ye övgü: "Benfica'nın kahramanı!" - 2

BENFICA'NIN KAHRAMANI

Mücadelenin 84. dakikasında skoru 3-3'e getiren Orkun Kökçü, takımının son 16'ya yükselmesini sağladı. 

Portekiz basınından Record ise, "Orkun Kökçü, Estadio da Luz'daki geceyi Benfica'nın kahramanı olarak tamamladı." ifadelerini kullandı.

Portekiz basınından Orkun Kökçü'ye övgü: "Benfica'nın kahramanı!" - 3

MAÇIN  OYUNCUSU ÖDÜLÜ

Mücadelenin ardından milli futbolcu Orkun Kökçü maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Portekiz basınından Orkun Kökçü'ye övgü: "Benfica'nın kahramanı!" - 4

Karşılaşmada Benfica'nın 22. dakikada ilk golü Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından geldi.

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