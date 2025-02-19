Portekiz basınından Orkun Kökçü'ye övgü: "Benfica'nın kahramanı!"

BENFICA'NIN KAHRAMANI

Mücadelenin 84. dakikasında skoru 3-3'e getiren Orkun Kökçü, takımının son 16'ya yükselmesini sağladı.

Portekiz basınından Record ise, "Orkun Kökçü, Estadio da Luz'daki geceyi Benfica'nın kahramanı olarak tamamladı." ifadelerini kullandı.