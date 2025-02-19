Portekiz basınından Orkun Kökçü'ye övgü: "Benfica'nın kahramanı!"
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 1-0'ın rövanşında Monaco ile 3-3 berabere kalarak bir üst tura yükseldi. Kırmızı-beyazlıların son 16 turuna kalmasını garantileyen golü kaydeden Orkun Kökçü ise ülke basınında büyük yankı uyandırdı. Portekiz basınında Orkun "Benfica'nın kahramanı" olarak anıldı.
SON 16'YI GARANTİLEDİ
Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında 1-0 kazandığı Monaco mücadelesinin rövanşında 3-3 berabere kalarak son 16'ya kalmayı garantiledi.