Portekiz-İspanya Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi final maçında İspanya ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı 5-4 mağlup eden İspanya, Portekiz'in finaldeki rakibi oldu. Portekiz zorlu İspanya karşısında kazanmak ve kupanın sahibi olmak istiyor. İspanya ise Cristiano Ronaldo'lu Portekiz karşısında galibiyet arayacak. Peki, Portekiz-İspanya Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ve İspanya karşı karşıya gelecek. Fransa'yı 5-4 yenerek Portekiz'in rakibi olan İspanya, final mücadelesini kazanmak ve müzesine bir kupa daha yazdırmak istiyor. Peki, Portekiz-İspanya Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?