 Portekiz kampında Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes buluşmasında soğuk rüzgarlar! - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Portekiz kampında Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes buluşmasında soğuk rüzgarlar!

Dünya kupası öncesi kampa giren Portekiz Milli Takımı'nın kampında Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes'in buluşması sosyal medyaya damga vurdu.

Portekiz kampında Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes buluşmasında soğuk rüzgarlar! - 1

Manchester United'da sıkıntılı günler yaşayan Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde kulübü ve Teknik Direktör Erik ten Hag hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.

Portekiz kampında Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes buluşmasında soğuk rüzgarlar! - 2

İngiliz basını Ronaldo'nun bu açıklamalarının takım içinde huzursuzluklara neden olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaları güçlendirecek bir gelişme Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası kampında yaşandı.

Portekiz kampında Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes buluşmasında soğuk rüzgarlar! - 3

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı için toplandıkları kampta soyunma odasında karşılaştı.

Portekiz kampında Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes buluşmasında soğuk rüzgarlar! - 4

Portekiz Futbol Federasyonu’ndan yayınlanan görüntülerde, Ronaldo’nun yanından geçen Bruno Fernandes, takım arkadaşına ilk anda selam vermedi. Bruno Fernandes’e elini uzatan ve eli bir süre havada kalan Ronaldo’nun surat ifadesindeki şaşkınlık gözlerden kaçmadı.

Portekiz kampında Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes buluşmasında soğuk rüzgarlar! - 5

Fernandes’in Ronaldo’ya sergilediği soğuk ve ilgisiz tavır, Ronaldo’nun kulüp ve hocası hakkında yaptığı açıklamalara tepki olarak yorumlandı.

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