Portekiz kampında Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes buluşmasında soğuk rüzgarlar!

Manchester United'da sıkıntılı günler yaşayan Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde kulübü ve Teknik Direktör Erik ten Hag hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.
İngiliz basını Ronaldo'nun bu açıklamalarının takım içinde huzursuzluklara neden olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaları güçlendirecek bir gelişme Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası kampında yaşandı.
Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı için toplandıkları kampta soyunma odasında karşılaştı.
Portekiz Futbol Federasyonu’ndan yayınlanan görüntülerde, Ronaldo’nun yanından geçen Bruno Fernandes, takım arkadaşına ilk anda selam vermedi. Bruno Fernandes’e elini uzatan ve eli bir süre havada kalan Ronaldo’nun surat ifadesindeki şaşkınlık gözlerden kaçmadı.
Fernandes’in Ronaldo’ya sergilediği soğuk ve ilgisiz tavır, Ronaldo’nun kulüp ve hocası hakkında yaptığı açıklamalara tepki olarak yorumlandı.