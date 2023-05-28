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Portekiz'de şampiyon Benfica

Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Santa Clara'yı 3-0 yenen Benfica, şampiyonluğunu ilan etti.

Portekiz'de şampiyon Benfica - 1

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Santa Clara'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

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Portekiz'de şampiyon Benfica - 2

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Goncalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo kaydetti.

Portekiz'de şampiyon Benfica - 3

Bu galibiyetle puanını 87'ye çıkaran Benfica, en yakın takipçisi Porto'nun 2 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Geçen sezonun şampiyonu Porto, Vitoria Guimaraes'i de 3-0 mağlup etmesine rağmen, Benfica'nın galibiyeti sonucu ligi ikinci sırada bitirdi.

Portekiz'de şampiyon Benfica - 4

Benfica, tarihinde 38. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Portekiz'de şampiyon Benfica - 5

Benficalı taraftarın maça ilgisi de yoğundu.

Portekiz'de şampiyon Benfica - 6

Kırmızı beyazlı oyuncular takımlarının  şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı.

Portekiz'de şampiyon Benfica - 7

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, taraftarları selamladı.

Portekiz'de şampiyon Benfica - 8

Benfica, Portekiz Premier Ligi kupasını 38. kez müzesine götürdü.

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