Portekiz'de şampiyon Benfica

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Santa Clara'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Goncalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 87'ye çıkaran Benfica, en yakın takipçisi Porto'nun 2 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.
Geçen sezonun şampiyonu Porto, Vitoria Guimaraes'i de 3-0 mağlup etmesine rağmen, Benfica'nın galibiyeti sonucu ligi ikinci sırada bitirdi.
Benfica, tarihinde 38. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Benficalı taraftarın maça ilgisi de yoğundu.
Kırmızı beyazlı oyuncular takımlarının şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı.
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, taraftarları selamladı.
Benfica, Portekiz Premier Ligi kupasını 38. kez müzesine götürdü.