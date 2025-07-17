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Portimonense-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Gözler yeni transfer Jhon Duran'da

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesinde yapacağı hazırlık maçında Portimonense ile bu akşam kozlarını paylaşacak. Yeni sezona sağlam ve hazır bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe'de yeni transferler sahne alacak. Archie Brown ve Tarık Çetin'in oynaması beklenen karşılaşmada Jhon Duran'ın oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?

Portimonense-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Gözler yeni transfer Jhon Duran'da - 1

2025-2026 Süper Lig sezonu öncesinde hazırlık kampını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Portimonense ile karşı karşıya gelecek. Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni transferlerin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?

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Portimonense-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Gözler yeni transfer Jhon Duran'da - 2

PORTİMONENSE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, 17 Temmuz Perşembe günü hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanlarını gerçekleştirdiği Estadio Municipal de Albufeira Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Portimonense-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Gözler yeni transfer Jhon Duran'da - 3

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ve Tarık Çetin, bu sezon ilk kez taraftarın beğenisine sunulacak.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda 2 yeni transfer de sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez sahne alacak.

Öte yandan geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan ancak forma giymeden kiralık verilen Ognjen Mimovic de ilk kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

Portimonense-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Gözler yeni transfer Jhon Duran'da - 4

JHON DURAN OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, müsabakada forma giyemeyecek.

Portekiz kampına bugün katılması beklenen genç oyuncu, maç kadrosunda yer almayacak.

Duran'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş hazırlık maçına yetişemeyecek.

Hafif ağrısı bulunan Cenk Tosun'un durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Portimonense-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Gözler yeni transfer Jhon Duran'da - 5

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

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