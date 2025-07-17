Portimonense-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Gözler yeni transfer Jhon Duran'da
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesinde yapacağı hazırlık maçında Portimonense ile bu akşam kozlarını paylaşacak. Yeni sezona sağlam ve hazır bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe'de yeni transferler sahne alacak. Archie Brown ve Tarık Çetin'in oynaması beklenen karşılaşmada Jhon Duran'ın oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?
2025-2026 Süper Lig sezonu öncesinde hazırlık kampını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Portimonense ile karşı karşıya gelecek. Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni transferlerin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?