Portimonense-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Gözler yeni transfer Jhon Duran'da

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ve Tarık Çetin, bu sezon ilk kez taraftarın beğenisine sunulacak.



Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda 2 yeni transfer de sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez sahne alacak.



Öte yandan geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan ancak forma giymeden kiralık verilen Ognjen Mimovic de ilk kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.