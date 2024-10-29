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Potada dev maç: Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında lider Barcelona'yı ağırlayacak. Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor. Ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol temsilcisi ise liderlik koltuğunda yer alıyor. Basketbolseverler şimdi ise bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. Peki, Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Potada dev maç: Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabakaya az bir zaman kala saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Anadolu Efes-Barcelona maçı hakkında tüm ayrıntılar...

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Potada dev maç: Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Barcelona maçı, 29 Ekim Salı günü oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Bu heyecan dolu mücadele, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Potada dev maç: Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

ANADOLU EFES'İN AVRUPA'DA 642. RANDEVUSU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 842. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 841 maçta 475 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.

Potada dev maç: Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 594. müsabakasını yapacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 593 mücadelenin 318'ini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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