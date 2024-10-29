Potada dev maç: Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabakaya az bir zaman kala saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Anadolu Efes-Barcelona maçı hakkında tüm ayrıntılar...