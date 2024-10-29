Potada dev maç: Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında lider Barcelona'yı ağırlayacak. Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor. Ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol temsilcisi ise liderlik koltuğunda yer alıyor. Basketbolseverler şimdi ise bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. Peki, Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabakaya az bir zaman kala saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Anadolu Efes-Barcelona maçı hakkında tüm ayrıntılar...