Potada milli heyecan: Macaristan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanacak karşılaşmaya dair ayrıntılar merak konusu oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı yenmesi durumunda tarihinde 26. kez bu organizasyona katılma hakkı elde edecek. Peki, Macaristan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 26. kez yer almak için parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, cuma günü oynanan maçta rakibini 26 sayı farkla 92-66 mağlup etti. Türkiye grupta 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor. Macaristan ise grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybetti ve son sırada yer aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek. Grubun diğer maçında ise lider İtalya, sahasında İzlanda ile karşılaşacak. İşte, Macaristan-Türkiye basketbol maçı hakkında bilgiler...