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Potada milli heyecan: Macaristan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanacak karşılaşmaya dair ayrıntılar merak konusu oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı yenmesi durumunda tarihinde 26. kez bu organizasyona katılma hakkı elde edecek. Peki, Macaristan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Potada milli heyecan: Macaristan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 26. kez yer almak için parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, cuma günü oynanan maçta rakibini 26 sayı farkla 92-66 mağlup etti. Türkiye grupta 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor. Macaristan ise grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybetti ve son sırada yer aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek. Grubun diğer maçında ise lider İtalya, sahasında İzlanda ile karşılaşacak. İşte, Macaristan-Türkiye basketbol maçı hakkında bilgiler...

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Potada milli heyecan: Macaristan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

MACARİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Macaristan-Türkiye basketbol maçı, 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak ve Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanacak.

Milli maç, TRT SPOR Yıldız ekranından naklen yayınlanacak.

Potada milli heyecan: Macaristan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

HEDEF TURNUVA BİLETİ

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, rakibini yenmesi durumunda 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1993 yılından bu yana düzenlenen bütün Avrupa şampiyonalarına katıldı. Türkiye, Macaristan'ı yenerse üst üste 15. kez Avrupa şampiyonalarında yer alacak.

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Finalde Yugoslavya'ya kaybeden milli takım tarihinin en iyi Avrupa derecesini elde etti.

Potada milli heyecan: Macaristan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'NIN MACARİSTAN KARNESİ

Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 10'u resmi 16 müsabakada karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılırken 5'inde rakibine mağlup oldu.

Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1190 sayı atarken potasında ise 1158 sayı gördü.

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.

Potada milli heyecan: Macaristan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini bu yıl elde etti.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 22 Kasım'da İstanbul'da konuk ettiği rakibini 26 sayı farkla 92-66 yendi.

Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.

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