Potanın Perileri çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye - İtalya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Kadın Milli Takımımız, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası grup maçlarını ikincilikle noktaladı. A grubundaki son rakibi Yunanistan'ı 83-72 skorla mağlup eden Milliler, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak. Potanın Perileri İtalya ile karşılaştıkları 7 resmi maçtan 6'sını kazanmıştı. Peki, Türkiye - İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Potanın Perileri, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerliyor. İlk maçı Fransa ile yapan Miller, parkeden mağlup ayrılmıştı. A Kadın Milli Takım, grubunda iki galibiyet bir yenilgi ile ikinci oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Türkiye, İtalya ile eşleşti. İşte, maçın detayları...