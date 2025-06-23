Potanın Perileri çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye - İtalya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Potanın Perileri, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerliyor. İlk maçı Fransa ile yapan Miller, parkeden mağlup ayrılmıştı. A Kadın Milli Takım, grubunda iki galibiyet bir yenilgi ile ikinci oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Türkiye, İtalya ile eşleşti. İşte, maçın detayları...