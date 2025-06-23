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Potanın Perileri çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye - İtalya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Kadın Milli Takımımız, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası grup maçlarını ikincilikle noktaladı. A grubundaki son rakibi Yunanistan'ı 83-72 skorla mağlup eden Milliler, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak. Potanın Perileri İtalya ile karşılaştıkları 7 resmi maçtan 6'sını kazanmıştı. Peki, Türkiye - İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Potanın Perileri çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye - İtalya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Potanın Perileri, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerliyor. İlk maçı Fransa ile yapan Miller, parkeden mağlup ayrılmıştı. A Kadın Milli Takım, grubunda iki galibiyet bir yenilgi ile ikinci oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Türkiye, İtalya ile eşleşti. İşte, maçın detayları...

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Potanın Perileri çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye - İtalya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

POTANIN PERİLERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile çeyrek finalde karşılaşıyor. İtalya ile gerçekleşecek karşılaşma 24 Haziran Salı günü saat 20:30'da Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

Potanın Perileri çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye - İtalya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Milliler, İtalya ile resmi maçlarda 8. kez karşılaşmış olacak. Daha önce oynadığı 7 resmi maçın 6'sını kazanan Türkiye, bir defa sahadan yenik ayrıldı.

İtalya ise grubunda 3'te 3 yaparak lider konumunu sürdürdü.

Potanın Perileri çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye - İtalya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 4

POTANIN PERİLERİ KADRO

Elif Bayram, Pelin Derya Bilgiç, Sinem Ataş, Teaira McCowan, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan, Esra Ural Topuz, Elif İstanbulluoğlu.

Potanın Perileri çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye - İtalya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 5

MAÇ TAKVİMİ

Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Haziran, yarı final ve klasman müsabakaları 27 Haziran'da olacak.

Final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçları ise 29 Haziran'da gerçekleşecek.

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