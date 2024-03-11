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"Pozisyonun temas noktası dışarıda" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Pendikspor maçı yorumu)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Fenerbahçe - Pendikspor maçı değerlendirmesi...

"Pozisyonun temas noktası dışarıda" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Pendikspor maçı yorumu) - 1

"POZİSYONUN TEMAS NOKTASI DIŞARIDA"

Nereden bakarsanız bakın dünkü doksan dakika her açıdan çok kötüydü.. Hakem kötü, futbolcuların çoğu iyi niyetli değil. Pendikspor öne geçtikten sonra futbolcularının hepsi üçer, beşer dakika yerde yattılar. Güzel olan Mert Hakan ve İrfan Can'ın golleriydi.

İkinci yarı İsmail Kartal, doğru değişikliler yaptı, Fenerbahçe biraz futbol oynamaya başladı. Yalnız şunu söyleyeyim; Fenerbahçeliler, maça mental olarak iyi hazırlanmamışlar. Pendikspor düşme hattında bir takım, her şeyi deneyecek. Siz ona göre oynayacaksınız. Ama Pendikspor uzun süre istediğini yaptı ve Fenerbahçeli oyuncuları sinirlendirdi.

Hakem için "Kötü değil, çok kötü" cümlesini kullanmak lazım. Çünkü maçta iki takımı da psikolojik olarak iyi çözemedi, oyunu çözemedi, tuhaf tuhaf kararlar verdi, sonunda da çarşafa dolandı. Ancak maalesef Türkiye'de futbolumuz bu. Nereden baksan elde kalıyor. Bir pozisyon var, ceza alanı üzerinde mi dışarıda mı? Benim görüntüden gördüğüm ve tahmin ettiğim, pozisyonun temas noktası dışarıda. Ama 5 dakika bekledikten sonra pozisyon çizgi üzerinden penaltıya geldi. Hakem, maçı kaldıramadı.
Maçın oyunda kaldığı süreler, çok az. Kör dövüşü gibiydi.

Sinir sistemlerinin gerildiği karşılaşma Fenerbahçe'nin galibiyeti ile rahatladı. Tabii en fazla rahatlayan da hakem oldu! İstanbul'da üç büyük takıma karşı iki ya da üç gol atamazsan zor puan alırsın. Bizim zamanımızda da böyleydi, şimdi de böyle. AVAR mı diyorsunuz ne VAR'ı ne AVAR'ı? Hepsi hikâye....

(Erman Toroğlu - Sabah)

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Pozisyonun temas noktası dışarıda" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Pendikspor maçı yorumu) - 2

"BU OYUNLA ŞAMPİYON OLAMAZ"

Fenerbahçe, bugün yine Kadıköy'de iyi bir futbol oynamadan galibiyeti aldı. Maçta ne kadar etkili bir oyun vardı ne kadar futbol vardı tartışılır. Yine iç sahada zar zor kazanılan bir maç oldu.

Penaltı pozisyonu tam bir muamma ama bana göre ceza sahası dışındaydı. İlk 45 dakikada hiç pozisyon yoktu. Pendikspor iyi kapandı. Thiam ve Umut Nayir de geriye koşarak savunmaya destek verdiler.

Konuk takım, ofansif bir aksiyon geliş tirmeyi düşünmediği bir maçta Halil Akbunar'ın golü maçı uzun süre önde götürmelerini sağladı.
Fenerbahçe şu görüntüsüyle şampiyon olacak bir takım görüntüsünde değil. Pendik iyi direndi. Geçen haftaki Konyaspor maçına göre daha iyilerdi.

Fenerbahçe'nin orta alanda görev yapan ikilisi Krunic, Fred oyunda hiç yoktu. Ayrıca Mert Hakan'ın hakemle didişmesi çok rahatsız ediciydi.

Batshuayi girmesi oyunu hareketlendirdi.
Taraftarın gazıyla mı oldu bilmiyorum ama Fenerbahçeli futbolcular sahada hep bir polemik, hep bir kavga halindeydi.

Bu sağlıklı bir görüntü değil. F.Bahçe tartışmalı geçen bir maç sonu 3 puanı aldı.

"Fenerbahçe etkili bir oyun ortaya koyamadı ve üretmekte zorlandı. Bu futbol şampiyon olacak takım görüntüsü çizmiyor."

(Oktay Derelioğlu - Takvim)

"Pozisyonun temas noktası dışarıda" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Pendikspor maçı yorumu) - 3

"DOĞRUYSA MERT HAKAN ATILMALIYDI"

"İlk devre bitiminde Mert Hakan’ın hakeme itirazları sırasında söylediği iddia edilen tehdit cümlesi doğruysa, bu cümlenin karşılığı kırmızı karttır. Ama duymadığım bir konuda dudak hareketlerinden yüzde 100 hüküm kurmam doğru olmaz. Hatalı kart kararlarını tek tek yazmaya yerim yetmez. Welinton’un iki sarı kartını toplasak, tek sarı kart etmez. İki sarı kartına da katılmıyorum. N’Diaye’ye doğru bir sarı gösterdi ama sonrasında N’Diaye atılmak için hakeme her türlü tepkiyi gösterdi ama sineye çekti. N’Diaye’ye ikinci sarı kartı gösteremedi. Lusamba’yı ise kendisini alkışladığı için atması doğruydu.

"PENALTIYI ÇÖZEMEDİM"

Fenerbahçeli lehine VAR müdahalesi ile verilen penaltıyı çözemedim. Pozisyonda faul var mı, yok mu, o konu da yüzde 100 emin değilim. Hakem vermişse takdirine saygı duyuyorum ancak VAR’ın hangi görüntüye bakarak bu pozisyondaki temasın yüzde 100 çizgi üzerinde olduğuna kanaat getirdiğini anlayamadım. Sahip olduğumuz görüntülerde “Pozisyon içerde!” diyebileceğimiz açık bir kanıt olmadığını düşünüyorum."

(Deniz Çoban - Fanatik)

"Pozisyonun temas noktası dışarıda" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Pendikspor maçı yorumu) - 4

"FENERBAHÇE 45 DAKİKA OYNUYOR"

Maçtan önce iki tarafın gücüne, kadro yapısına ve yıldızlarına bakarak haklı olarak “Banko Fenerbahçe” dedik. Skora bakıp Fenerbahçe’nin maçı çok rahat kazandığını sanmayın. Son 3 gol, son 10 dakikada geldi. İsmail Kartal’ın sahaya sürdüğü 11’i görünce de biraz şaşırdık. Osayi, Szymanski yok, İsmail Yüksek (Çok arandı) cezalı olunca formaları Krunic ve Mert Hakan kapmış... Orta alanda yaratıcılığı olmayan Mert Hakan ve Krunic ile ofansif futbol oynamak zorlaşıyor. Fred’in düşük performansı, defansta 3 futbolcunun (Mert, Oostewolde, Ferdi) sarı kart görmesi tedirginlik yarattı. Cengiz Ünder’in etkisiz futbolu, Tadiç’in yalnız kalışı, rakibin önde baskılı oynayışı Fenerbahçe’yi pozisyon fakiri yaptı.

Yine bir penaltı

Rakibinden çekinmeden oynayan Pendik’te ise N’Diaye, Lusamba, Thiam ve golü atan Halil öne çıkan isimlerdi. İsmail Kartal her zaman olduğu gibi devre arası hamleleri ile sahaya müdahale etti. Mert ve Oosterwolde’yi dışarı alıp ikinci yarıya Osayi (Vazgeçilmez) ve Djiku ile başladı. Bu yarıda girenler ile birlikte taşlar yerine oturunca Fenerbahçe baskıyı kurdu ve pozisyon üretmeye başladı. Mert Hakan’ın eşitliği sağlayan mükemmel golü ve sonrasında İrfan Can Kahveci’nin de oyuna girişi Fenerbahçe’yi maçın patronu yaptı. Son 20 dakikada Welinton kırmızı görünce Pendik’in gardı iyice düştü. Sonra mı? İmdada yine bir penaltı yetişti ve Batshuayi, takımını korkulu rüyadan uyandırdı, sonra Ferdi ile İrfan Can’ın golleri farkı getirdi. Fenerbahçe kazanıyor, yoluna devam ediyor. Ancak her maçın 45 dakikasını çöpe atmak, bir gün başına büyük dertler açar, haberleri olsun. Pendik maçını kazanırken de sadece 45 dakika (2’nci yarı) oynadı.

(Faik Çetiner - Fanatik)

"Pozisyonun temas noktası dışarıda" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Pendikspor maçı yorumu) - 5
"Pozisyonun temas noktası dışarıda" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Pendikspor maçı yorumu) - 6
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