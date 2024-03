"Pozisyonun temas noktası dışarıda" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Pendikspor maçı yorumu)

"FENERBAHÇE 45 DAKİKA OYNUYOR"

Maçtan önce iki tarafın gücüne, kadro yapısına ve yıldızlarına bakarak haklı olarak “Banko Fenerbahçe” dedik. Skora bakıp Fenerbahçe’nin maçı çok rahat kazandığını sanmayın. Son 3 gol, son 10 dakikada geldi. İsmail Kartal’ın sahaya sürdüğü 11’i görünce de biraz şaşırdık. Osayi, Szymanski yok, İsmail Yüksek (Çok arandı) cezalı olunca formaları Krunic ve Mert Hakan kapmış... Orta alanda yaratıcılığı olmayan Mert Hakan ve Krunic ile ofansif futbol oynamak zorlaşıyor. Fred’in düşük performansı, defansta 3 futbolcunun (Mert, Oostewolde, Ferdi) sarı kart görmesi tedirginlik yarattı. Cengiz Ünder’in etkisiz futbolu, Tadiç’in yalnız kalışı, rakibin önde baskılı oynayışı Fenerbahçe’yi pozisyon fakiri yaptı.

Yine bir penaltı

Rakibinden çekinmeden oynayan Pendik’te ise N’Diaye, Lusamba, Thiam ve golü atan Halil öne çıkan isimlerdi. İsmail Kartal her zaman olduğu gibi devre arası hamleleri ile sahaya müdahale etti. Mert ve Oosterwolde’yi dışarı alıp ikinci yarıya Osayi (Vazgeçilmez) ve Djiku ile başladı. Bu yarıda girenler ile birlikte taşlar yerine oturunca Fenerbahçe baskıyı kurdu ve pozisyon üretmeye başladı. Mert Hakan’ın eşitliği sağlayan mükemmel golü ve sonrasında İrfan Can Kahveci’nin de oyuna girişi Fenerbahçe’yi maçın patronu yaptı. Son 20 dakikada Welinton kırmızı görünce Pendik’in gardı iyice düştü. Sonra mı? İmdada yine bir penaltı yetişti ve Batshuayi, takımını korkulu rüyadan uyandırdı, sonra Ferdi ile İrfan Can’ın golleri farkı getirdi. Fenerbahçe kazanıyor, yoluna devam ediyor. Ancak her maçın 45 dakikasını çöpe atmak, bir gün başına büyük dertler açar, haberleri olsun. Pendik maçını kazanırken de sadece 45 dakika (2’nci yarı) oynadı.

(Faik Çetiner - Fanatik)