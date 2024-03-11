"Pozisyonun temas noktası dışarıda" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Pendikspor maçı yorumu)

"POZİSYONUN TEMAS NOKTASI DIŞARIDA"

Nereden bakarsanız bakın dünkü doksan dakika her açıdan çok kötüydü.. Hakem kötü, futbolcuların çoğu iyi niyetli değil. Pendikspor öne geçtikten sonra futbolcularının hepsi üçer, beşer dakika yerde yattılar. Güzel olan Mert Hakan ve İrfan Can'ın golleriydi.

İkinci yarı İsmail Kartal, doğru değişikliler yaptı, Fenerbahçe biraz futbol oynamaya başladı. Yalnız şunu söyleyeyim; Fenerbahçeliler, maça mental olarak iyi hazırlanmamışlar. Pendikspor düşme hattında bir takım, her şeyi deneyecek. Siz ona göre oynayacaksınız. Ama Pendikspor uzun süre istediğini yaptı ve Fenerbahçeli oyuncuları sinirlendirdi.

Hakem için "Kötü değil, çok kötü" cümlesini kullanmak lazım. Çünkü maçta iki takımı da psikolojik olarak iyi çözemedi, oyunu çözemedi, tuhaf tuhaf kararlar verdi, sonunda da çarşafa dolandı. Ancak maalesef Türkiye'de futbolumuz bu. Nereden baksan elde kalıyor. Bir pozisyon var, ceza alanı üzerinde mi dışarıda mı? Benim görüntüden gördüğüm ve tahmin ettiğim, pozisyonun temas noktası dışarıda. Ama 5 dakika bekledikten sonra pozisyon çizgi üzerinden penaltıya geldi. Hakem, maçı kaldıramadı.

Maçın oyunda kaldığı süreler, çok az. Kör dövüşü gibiydi.

Sinir sistemlerinin gerildiği karşılaşma Fenerbahçe'nin galibiyeti ile rahatladı. Tabii en fazla rahatlayan da hakem oldu! İstanbul'da üç büyük takıma karşı iki ya da üç gol atamazsan zor puan alırsın. Bizim zamanımızda da böyleydi, şimdi de böyle. AVAR mı diyorsunuz ne VAR'ı ne AVAR'ı? Hepsi hikâye....

(Erman Toroğlu - Sabah)