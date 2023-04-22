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Premier Lig | Arsenal şampiyonluk yarışında yara aldı: Manchester City için liderlik fırsatı

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Southampton ile 3-3 berabere kalarak bir puana razı oldu. 2 maçı eksik olan Manchester City bu maçlarda galip gelmesi halinde liderlik koltuğuna geçecek.

Premier Lig | Arsenal şampiyonluk yarışında yara aldı: Manchester City için liderlik fırsatı - 1

Ligin 32. hafta açılış maçında lider Arsenal, Emirates Stadı'nda son sıradaki Southampton'ı ağırladı. Maça hızlı başlayan Southampton, 1. dakikada Carlos Alcaraz ve 14. dakikada Theo Walcott'ın golleriyle 2-0 öne geçti.


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Premier Lig | Arsenal şampiyonluk yarışında yara aldı: Manchester City için liderlik fırsatı - 2

Ev sahibi ekip, 20. dakikada sahneye çıkan Gabriel Martinelli ile durumu 2-1 yaptı ve ilk devre bu skorla sona erdi. Konuk takımda Duje Caleta-Car, mücadelenin 66. dakikasında rakip fileleri havalandırarak skoru 3-1'e getirdi.


Premier Lig | Arsenal şampiyonluk yarışında yara aldı: Manchester City için liderlik fırsatı - 3

Arsenal, son anları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Martin Odegaard'ın 88 ve Bukayo Saka'nın 90. dakikada bulduğu gollerle 3-3 eşitliği yakaladı.


Premier Lig | Arsenal şampiyonluk yarışında yara aldı: Manchester City için liderlik fırsatı - 4

Lider Arsenal, kalan dakikalarda net pozisyonlardan faydalanamadı ve mücadele 3-3 beraberlikle tamamlandı.


Premier Lig | Arsenal şampiyonluk yarışında yara aldı: Manchester City için liderlik fırsatı - 5

Peş peşe 3 maçtan beraberlikle ayrılan ve şampiyonluk yarışında bir yara daha alan Arsenal, 75 puana çıktı. Bu sonucun ardından iki maç eksiği bulunan 70 puanlı Manchester City için liderliği ele geçirme fırsatı doğdu.

Premier Lig | Arsenal şampiyonluk yarışında yara aldı: Manchester City için liderlik fırsatı - 6
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